Segunda edição do Tomorrowland é realizada em Itu

Realizado pela segunda vez no Brasil, o festival Tomorrowland, voltado para a música eletrônica, ocorre na 5ª (21), 22 e 23/4, em Itu. Com um line-up diverso, que inclui DJs que tocam gêneros como trance, techno, house e dubstep, o evento é realizado no Parque Maeda. Do holandês Armin van Buuren ao francês David Guetta, serão 130 atrações.

INGRESSOS

Ainda há ingressos disponíveis. Os day passes dão direito à entrada no festival por um dia. Já o ‘Full Madness’ é um pacote com entradas para os três dias. Os ingressos Comfort (VIP), mais caros, têm regalias, como áreas sombreadas, finger food, equipe exclusiva de atendimento e deck com vista para o palco principal. Day Pass Pista – R$ 399; Day Pass Comfort (VIP) – R$ 799; Full Madness Pista – R$ 899;

Full Madness Comfort (VIP) – R$ 1.899.

COMO CHEGAR

O festival conta com serviços de transfer que saem do Anhembi, em São Paulo, do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e do Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Cada viagem de ida e volta ao festival custa R$ 90. Quem optar pelo pacote para os três dias do evento vai desembolsar R$ 250. Confira, a seguir, os horários em que o serviço funciona:

4ª (20), a partir das 11h;

5ª (21), 22/4 e 23/4, 0h/23h59;

24/4, até 12h.

O QUE LEVAR

Alguns itens são essenciais para o seu conforto no festival:

Agasalho, chinelo, camiseta e toalha – a temperatura pode cair à noite, e uma troca de roupa cai bem.

Protetor solar e repelente – para se proteger do provável sol forte e dos insetos do parque.

Ingresso e documento com foto (RG, CNH ou passaporte). Sem documento, é proibida a entrada no evento.