'Segredo das Águas' é novo drama espiritual de Naomi Kawase

As imagens de ondas que abrem O Segredo das Águas funcionam como uma súmula do próprio filme: lentas, fortes e exuberantes. Indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2014, o longa da japonesa Naomi Kawase explora, com sutileza e lirismo, uma história de amor que se desenvolve em meio a fortes doses de espiritualidade oriental.

Na ilha de Amami, no sul do Japão, a vida se dá em ciclos que se renovam continuamente, enquanto a natureza não só guarda sabedoria como faz parte de um enorme fluxo de seres.

Considerado pela diretora como sua melhor obra, o título traz os adolescentes Kyoko (Jun Yoshinaga) e Kaito (Nijiro Murakami), que veem um cadáver surgir na praia. Para Kaito, o episódio só aumenta seu medo do mar, no qual nunca entra, mas Kyoko não se vê ameaçada pela tempestade das águas. Extrovertida, ela se apaixona por ele, calado e antissocial.

O romance é o centro da narrativa, mas a metafísica dá o tom: reflexões sobre vida e morte atravessam a trama. Kyoko tem de lidar com a morte da mãe, uma xamã que, ao definhar, lhe dá lições existenciais. Já o menino, por sua vez, esconde algo que sabe sobre o cadáver da praia, seu próprio mistério.

Nesse filme sem pressa, a tormenta não existe. A câmera de Kawase flutua suavemente pelos dramas da ilha. Rafael Abreu