Sebastião Salgado e João Turin estão entre as inaugurações da semana

Foto: Sebastião Salgado/divulgação

+ Em 2002, Sebastião Salgado iniciou uma série sobre produtores de café, registrando lavouras em dez países, como Costa Rica (foto), Brasil e China. Cerca de 80 imagens estão em ‘Perfume de Sonho – Uma Viagem ao Mundo do Café’. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Inauguração: 5ª (7). Grátis. Até 8/5.

#ForadaModa – Uma Exposição em Construção. A mostra propõe diálogos entre a moda e as artes visuais. Foram montadas instalações de nomes como Fause Haten, que apresenta ‘A Fábrica do Dr. F’ sobre o estilista Yves Sain Laurent. Há uma programação paralela com oficinas e cursos. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 8h/ 21h30 (sáb., 10h/21h30; dom., 10h/18h30; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (5). Grátis. Até 30/10.

+ Figuras indígenas e elementos da fauna e da flora brasileira foram fontes de inspiração do trabalho do paranaense João Turin (1878-1949). Uma retrospectiva reúne cem criações do artista, entre esculturas (foto), relevos, desenhos e manuscritos. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). Inauguração: sáb. (2), 11h. R$ 6 (sáb., grátis). Até 6/6.

Darío Escobar. O guatemalteco se apropria de objetos industrializados, como carrocerias de caminhões e bolas de basquete, para criar suas esculturas e instalações. Em ‘Composições’, ele traz trabalhos inéditos. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. 10h/19h (fecha dom.). Inauguração: 3ª (5), 18h. Grátis. Até 8/5.

Débora Bolsoni. Para ‘Descaracter’, a artista carioca reúne objetos, instalações e desenhos inéditos. Entre as obras, ‘Tubos’ conta com dois objetos em forma de tubulações hidráulicas, feitos com feltro vermelho e parafina branca. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 74, Pinheiros, 2628-1943. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (2). Grátis. Até 14/5.

Histórias da Infância. Da arte asiática à brasileira, a mostra reúne 200 obras que retratam e abordam a infância em diferentes épocas e países. Além de englobar grandes nomes, como Renoir e Van Gogh, o conjunto de trabalhos inclui artistas contemporâneos e até desenhos de crianças. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). Inauguração: 5ª (7), 20h. R$ 25 (3ª, grátis). Até 31/7.

+ O artista e militante Antonio Benetazzo foi perseguido e morto em 1972, durante a ditadura militar. Sua carreira é lembrada em uma mostra, que reuniu cerca de 90 obras, como o autorretrato acima (detalhe). CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: hoje (1º), 19h. Grátis. Até 29/5.

Luiz Hermano. O artista exibe 16 obras da série ‘Geometria Invertida’. Nela, Hermano aborda questões relacionadas ao equilíbrio – em esculturas e objetos feitas com aço, alumínio e fios de cobre. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: 3ª (5), 19h. Grátis. Até 7/5.

Maria Lynch. A carioca reuniu 30 obras para ‘Ficções Sensoriais’. Entre instalações, pinturas e desenhos, há caixas sensoriais e interativas, onde o visitante sente diferentes texturas pelas mãos. Na abertura, a artista executa uma performance com um ilusionista. Blau Projects. R. Fradique Coutinho, 1.464, V. Madalena, 3467-8819. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (2), 12h. Grátis. Até 7/5.

Foto: divulgação

+ Desde sua morte em 2014, o venezuelano Oswaldo Vigas tem sido homenageado por uma mostra retrospectiva, que já passou por Colômbia, Peru e Chile. Agora, sua carreira é apresentada no Brasil.

A exposição reúne cerca de 63 pinturas (foto) e cinco esculturas de diferentes fases de sua carreira. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (2), 11h. Grátis. Até 3/7.

Métal – Germaine Krull. A mostra resgata a série fotográfica ‘Métal’, da polonesa Germaine Krull (1897-1985), que foi publicada em formato de fotolivro em 1928. São expostos 64 registros de estruturas metálicas em cidades europeias. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. 11h/19h (fecha 3ª). Inauguração: sáb. (2), 17h. Grátis. Até 30/5.

Norbert Bisky. A liberdade de ir e vir e a crise migratória na Europa são questões abordadas nas obras que o artista alemão traz ao Brasil. Na mostra ‘A Fuga’, ele exibe oito telas. Baró Galeria (Jardins). R. da Consolação, 3.417, Cerq. César, 3661-9770. 10h30/19h30 (fecha dom.). Inauguração: 3ª (5), 18h. Grátis. Até 7/5.

Pisho Xodô – A Escrita Como Ato. A mostra promove o encontro entre duas linguagens: a pichação e o shodô, técnica japonesa de caligrafia. Juntos, são expostos escritos em shodô e registros de pichações pela cidade. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (5). Grátis. Até 1º/5.

Rafael RG. Os sentimentos e as relações pessoais são a fonte de inspiração do artista. Na mostra, ele apresenta alguns desses trabalhos, feitos entre 2010 e 2016. Galeria Sé. R. Roberto Simonsen, 108, Centro, 3107-7047. 11h/19h (sáb., 12h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: dom. (3), 12h/18h. Grátis. Até 21/5.

Russel Young. Em ‘Icons’, o artista britânico traz ao Brasil 24 obras recentes. Com influências da pop art, ele retrata, nas criações, ícones da música e do cinema, como David Bowie e Marilyn Monroe. Plataforma91. R. Major Diogo, 91, Bela Vista. 11h/18h (fecha dom., 2ª e 3ª). Inauguração: sáb. (2), 16h. Grátis. Até 30/4.

Sergio Lucena. O pintor paraibano reúne obras inéditas em ‘É Como o Vento’. Nelas, Lucena cria paisagens que, a partir de pinceladas curtas, se assemelham a pinturas abstratas. Galeria Mezanino. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3436-6306. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (2). Grátis. Até 21/5.