Em O Franco-Atirador, Sean Penn é Martin Terrier, um ex-matador de aluguel que vai ao Congo após um longo período distante do lugar. O problema é que, em sua última visita, fez parte de uma missão mercenária que matou o ministro de Minas do país. Apesar de agora trabalhar para uma ONG, ele se vê perseguido por conta do episódio.

