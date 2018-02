Satyrianas leva mais de 600 atrações à Praça Roosevelt

ESTRUTURA | Peça ‘Poema Suspenso para uma Cidade em Queda’ faz parte da programação

O festival Satyrianas, que tradicionalmente ocorre na primavera, abre sua 16ª edição na quinta (19) e reúne mais de 600 atrações, em 78 horas ininterruptas de programação, até o dia 22/11.

Na Praça Roosevelt e em teatros dos arredores, os espetáculos que integram o evento convidam o público a pagar quanto quiser. Há ainda opções gratuitas para as peças que já estão em cartaz.

Com o tema Caldeirão de Culturas, a programação celebra a diversidade. Na quinta, a abertura está marcada para as 20h, com a encenação de ‘Fatias de Amor e Presunto’, dirigida por Rafael Primot, no Estação Satyros.

Haverá ainda o DramaMix, em que autores convidados criam peças curtas para serem encenadas durante o evento. Lauro César Muniz é um dos convidados. 5ª (19) a 22/11. Pague quanto quiser. Programação completa: clique aqui

