Ceviche do Satay (Foto: divulgação)

Ceviche de peixe branco (R$ 32; foto), tartar de salmão com gengibre (R$ 32) e arroz frito com camarões, vegetais e ovos (R$ 19) estão entre as novas pedidas no Satay. A carta de drinques, assinada por Marcelo Serrano, também traz novidades, como o ‘Indian Summer’, com gim, curry e abacaxi (R$ 29).

R. Pe. João Manuel, 1.249, Cerqueira César, 3068-0169.