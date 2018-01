Sarrasin Bistrot reinaugura em novo endereço

Galette ‘Rimbaud’ (Foto: divulgação)

O Sarrasin Bistrot reabriu em novo endereço, nos Jardins. Mas a estrela do menu continua sendo a ‘Galette’, crepe salgada com massa de trigo sarraceno, servida apenas no jantar e nos fins de semana, em versões como a ‘Rimbaud’, recheada com picadinho de filé, um toque de gorgonzola e ovo caipira (R$ 45; foto).

Al. Lorena, 1.655, Jd. Paulista, 3031-1594.

Confira outras opções do cardápio:

Biscoitos de galette com ovas de capelin (R$ 35)

Cestinhas de galette com queijo brie e geleia de damasco (R$ 23)

‘Voltaire’, galette de figos caramelizados no vinho do Porto, queijo chevrottin, copa de javali defumada, farofa de nozes e redução de balsâmico aromatizado com café (R$ 58)

‘Cézanne’, galette com camarões salteados no azeite ao molho de vinho branco, tomates, manjericão, cebola, alho e pimenta do reino (R$ 73)

‘O Pequeno Príncipe’, galette de frutas vermelhas da estação, chantilly, sorvete de chocolate, amêndoas caramelizadas e calda de cacau com avelã (R$ 28)

‘Balzac’, cestinhas de crepe com Nutella, sorvete de banana com canela da casa, calda de chocolate e amêndoas caramelizadas (R$ 31)