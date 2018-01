Sarrasin Bistrot ganha filial e novos pratos

Foto: Ander de Sá/divulgação

O Sarrasin Bistrot ganhou uma filial no Shopping Vila Olímpia. Com o mesmo estilo romântico e rústico da matriz, nos Jardins, a casa tem novas receitas do chef João Souza, caso do ‘Poulet Vallée D’Auge’ (R$ 45; foto), frango com molho cremoso de calvados, maçãs caramelizadas e arroz com trigo sarraceno.

Confira outras opções do cardápio:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– Galette ‘Matisse’, de presunto cru com brie e geleia de frutas vermelhas (R$ 48)

– Galette ‘Rimbaud’, de picadinho de filé com um toque de gorgonzola e ovo caipira (R$ 54)

– Galette ‘Rosseau’, de salmão defumado com brie, ciboulette e molho de redução de shoyu (R$ 55)

– Steak au Poivre, filé mignon com molho cremoso de pimentas, acompanhado de salada e batata frita (R$ 51)

– ‘Balzac’, cestinhas de crepe com Nutella, sorvete de banana com canela da casa, calda de chocolate e amêndoas caramelizadas (R$31)

– ‘Colette’, cestinhas de doce de leite com sorvete de coco (R$22)

– Sorvetes artesanais de goiaba, de limão-siciliano e de Nutella (R$14, a bola; R$ 40, degustação de 4 sabores)

R. Olimpíadas, 360, loja 119 B, V. Olímpia, 4119-1655.