Foto: divulgação

O Rancho Português promove hoje (21) e amanhã (22) seu Festival da Sardinha na Brasa. Preparadas na calçada, as sardinhas serão grelhadas com sal grosso e servidas com batata cozida e broa de milho (foto), à vontade, por R$ 59, incluindo meia garrafa de vinho português (375 ml).

Av. dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia, 2639-2077.