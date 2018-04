‘Sarau’ é gastrobar sofisticado com clima de balada

Com endereço próximo ao imponente Hotel Unique, o Sarau é um gastrobar igualmente chamativo, embora em menor escala. A construção de três andares em concreto se destaca pela arquitetura. Aberta esta semana, a casa é híbrida, mas tende a um ambiente de lounge – com iluminação suave, poltronas, sofás confortáveis e clima de balada. De seu sistema de som (que poderia ser um pouco mais baixo), sai uma trilha composta por house e techno. Também há apresentação de bandas no mezanino da casa.

No cardápio, convivem as culinárias japonesa, peruana e brasileira – com opções como nigiri (R$ 12,90/R$ 25,90), ceviche (R$ 20,90/R$ 36,90) e o ‘Filé Mignon com Legumes do Chef’ (R$ 41,90). O ‘Karaague de Frango’ (R$ 24,90), tiras de carne empanadas servidas com molho tonkatsu, e o ‘Smoked Haddock Carpaccio’ (R$ 42,90; foto) são apetitosos, mas chegam em porções diminutas.

A carta de bebidas inclui saquê (R$ 19,90/ R$ 22,90, a dose) e cervejas belgas como a Hoegaarden (R$ 17,90), mas as melhores opções são mesmo os drinques. O ‘Absolut Spicy’, com vodca de pera, pimenta biquinho, uva e tomilho (R$ 24,90), e o ‘Jameson Berry’, com uísque, cranberry e Cointreau (R$ 26, 90), têm os sabores equilibrados. Poderiam até ser um pouco mais alcoólicos. Rafael Abreu

Serviço: Av. Brig. Luís Antônio, 4784, Jd. Paulista, 3062-9534. 18h/0h30 (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom. 12h/22h30; fecha 2ª). Cc e Cd.: todos.