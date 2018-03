Sarah Morris exibe obras inspiradas no Brasil

Foto: Divulgação

Celso Filho

Inspiradas em traços urbanos, as famosas formas geométricas da artista Sarah Morris já retrataram grandes metrópoles, como Pequim e Los Angeles. Nos últimos anos, o Brasil também ganhou espaço em suas criações, e são essas obras que chegam à cidade em duas mostras paralelas – nas galerias White Cube e Fortes Vilaça.

Em visitas ao País, Sarah investigou não somente a arquitetura brasileira, mas também costumes e hábitos do Rio de Janeiro e de São Paulo. “Eu sempre uso o real e o passado, assim como o lugar e as pessoas, para dar nome às minhas obras. Nesse sentido, crio um paralelo, um lugar virtual. É como jogar Banco Imobiliário – faz com que você fantasie”, explica a artista. Foi assim que a britânica criou telas como ‘Praça do Patriarca’, ‘Açaí’ e ‘Banco Safra’.

Na White Cube, Sarah apresenta ‘Galeria do Rock’. A exposição reúne as criações que homenageiam a cidade de São Paulo. Nas obras, a artista procurou referências na arquitetura modernista da capital, nas placas de ruas e na rotina dos paulistanos – além de personalidades como Lina Bo Bardi, Roberto Burle Marx e Oscar Niemeyer.

Já na Galeria Fortes Vilaça, a cidade maravilhosa é revisitada em ‘Rio’. Além das telas, ela também apresenta um vídeo que leva o nome da mostra. Durante sua passagem pela capital fluminense, Sarah registrou o estilo de vida carioca – nas praias, nas ruas e em um desfile de escola de samba do Carnaval 2014. A produção também traz entrevistas com moradores da cidade, como o prefeito Eduardo Paes e os artistas Regina Casé, Camila Pitanga e Lázaro Ramos.

ONDE: White Cube. R. Agostinho Rodrigues Filho, 550, V. Clementino, 4329-4474. QUANDO: 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (10). Até 28/3. QUANTO: Grátis.

ONDE: Galeria Fortes Vilaça. R. Fradique Coutinho, 1.500, Pinheiros, 3032-7066. QUANDO: 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 4ª (11). Até 7/3. QUANTO: Grátis.