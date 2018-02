Soul, R&B e jazz fazem parte de ‘Wake Up’, segundo CD de Sara Pi. A cantora espanhola interpreta as músicas do disco produzido pelo brasileiro Érico Moreira. ‘Wake Up’, ‘Neguinho’ e uma versão de ‘Ain’t No Sunshine’ são destaques do show.

Sara Pi

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., (31), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.