São Paulo recebe festivais de jazz

O Bourbon Festival Paraty traz artistas de sua programação a São Paulo. O primeiro a fazer shows é o baterista americano Anthony King (foto acima), que estará no palco do Bourbon Street entre hoje (13) e amanhã (14), com os cantores Tony Lindsay e Nathalie Alvim. Na 3ª (17), há apresentação do violonista Romero Lubambo com a cantora Diane Reeves. Rosa Passos e o grupo Brasilidade Geral estarão no

palco do Bourbon Street na 4ª (18).

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Hoje (13) a 20/5. R$ 32/ R$ 195. Cc.: todos. Cd.: todos. www,bourbonstreet.com.br

O Sampa Jazz Fest traz shows com destacados artistas do jazz nacional. Entre hoje (13) e sábado (14), a programação ocorre no Espaço Itaú da Augusta. No domingo (15), vai para a Praça do Patriarca, com discotecagem e show do Bixiga 70 (foto).

Hoje (13) a dom. (15). R$ 30 (filmes e shows); grátis (apresentações na praça e palestras). www.sampajazzfest.com.br