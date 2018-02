São Paulo ganha novas intervenções urbanas

Novas intervenções urbanas tomam conta das ruas. E os locais são bem variados – muros de grandes avenidas, calçadas e até vagas de estacionamento.

Foto: Marina Vaz/Estadão

No meio do caminho. Na região da Barra Funda, próximo à linha do trem, discretas intervenções artísticas podem ser observadas. E não são casos isolados – elas fazem parte do projeto Rolê da Barra, liderado pelo arquiteto e curador Baixo Ribeiro. Ao longo da Rua do Bosque, perto da Avenida Rudge, o meio-fio da via recebeu pinturas de nuvens feitas pela dupla de artistas 6emeia. Na ciclovia que margeia essa mesma calçada, seres amarelos que lembram pequenos lagartos são de autoria de Tec, argentino radicado em São Paulo.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Virando à esquerda na Boracéia (pouco antes da Rua Luigi Greco), vagas para estacionar a 45° receberam obras feitas por Regina Silveira com estêncil e tinta spray branca (foto acima). Os desenhos da artista plástica representam vistas aéreas de um carro, uma mosca, um míssil e um helicóptero – cada um ‘estacionado’ em uma vaga. “É uma situação estranha sobreposta à paisagem urbana”, analisa Regina. O trabalho serviu de teste para um projeto maior que ela vai exibir em maio deste ano, durante a Bienal de Havana, em Cuba.

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Multilíngue. Uma outra obra de arte pública assinada por Regina Silveira também apareceu recentemente na cidade. É a calçada da Biblioteca Mário de Andrade, transformada em um grande mosaico permanente. Cerca de 2 milhões de peças de porcelanato, em cores como branco, cinza e bege, foram usadas para escrever a palavra ‘biblioteca’ em diversos idiomas. Tudo com traços que remetem à técnica de ponto cruz, referência recorrente no trabalho da artista. “A configuração da imagem é como um bordado – as palavras estão unidas entre si por alinhavos, tem agulhas; e há uma incompletude em certos lugares.”

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Em processo. Centenas de grafiteiros – como Titi Freak (foto) – vêm colorindo 70 muros ao longo da Avenida 23 de Maio. O projeto, segundo a Prefeitura, deve ser finalizado na semana que vem. “Agora, estou vendo a possibilidade de se construir uma política pública para o grafite; e uma cidade mais humana e divertida”, diz Rui Amaral, um dos curadores.