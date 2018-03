São Paulo Food & Drink oferece opções de pratos e bebidas com preços fechados

Até 2/8, o evento São Paulo Food & Drink serve pratos e bebidas com preços fechados de R$ 39,90 a R$ 79,90. Confira a lista dos restaurantes participantes no site do evento www.foodanddrink.com.br

O ‘Peixe Korma’ (R$ 59,90; foto) é um dos menus servidos no almoço e no jantar do Brado. Cozido em leite de coco, iogurte, curry e amêndoas, vem com arroz de jasmim. Para beber, uma opção é a cerveja Way Pale Ale.

R. Joaquim Antunes, 381, Pinheiros, 3061-9293.

No Torero Valese, o fideuá com polvo grelhado, tomate e espuma de limão siciliano (R$ 59,90; foto) está entre as sugestões de jantar. Para acompanhar, a pedida é o ‘Tiojito’, com limão, hortelã e jerez Tio Pepe.

R. Horácio Lafer, 638, Itaim Bibi, 3168-7917.

Almoço e jantar no Vito têm barriga de porco com melão e melancia (foto) ou risoto de lagostin (R$ 79,90, cada). O drinque servido é o ‘Gin Ger’, composto por Gin Tanqueray Ten, xarope de artesanal de gengibre, bitter de

laranja e noz moscada.

R. Isabel de Castela, 529, V. Madalena, 3032-1469

No jantar do Arola Vintetres, prove o ‘Ginger Fizz’, com xarope de gengibre, suco de limão, club soda e rum (foto).

Para comer, o menu (R$ 79,90) inclui opções como o arroz de legumes orgânicos.

Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5901.

Cozido de feijão caupi, milho verde e paio acompanham o pirarucu servido no almoço e no jantar do Esquina

Mocotó (R$ 59,90; foto). A bebida oferecida é a ‘Santa Sour’, com ingredientes como cachaça Santa Terezinha, café, baunilha e limão.

Av. N. S. do Loreto, 1.104, V. Medeiros, 2949-7049.