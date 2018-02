São Paulo Companhia de Dança faz residência durante mostra no Museu de Arte Moderna

Foto: Romulo Fialdini/Divulgação

Celso Filho

A partir desta terça (27), a São Paulo Companhia de Dança ocupa o Museu de Arte Moderna (MAM). Com curadoria de Felipe Chaimovich e Inês Bogéa, a mostra Museu Dançante exibe 38 obras do acervo do MAM, inspiradas no universo da dança.

São criações de artistas como Hélio Oiticica, León Ferrari (foto acima), Mira Schendel e Abraham Palatnik. Entre as obras, a videoinstalação ‘Do Universo ao Baile’, de Dias & Riedweg, exibe vídeos em uma sala com o piso formado por balanças cobertas de vinis adesivos.

Em outra instalação, Franklin Cassaro apresenta ‘Templo’ – um conjunto de almofadas gigantes feitas a partir de folhas de jornal e fitas adesivas.

A São Paulo Companhia de Dança também fará uma residência na Sala Paulo Figueiredo. Os bailarinos irão fazer ensaios abertos ao público pelo menos duas vezes por semana, além de apresentações sempre aos domingos. Nos outros dias, um telão exibirá vídeos e documentários sobre a companhia.

MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/18h (fecha 2ª). Inauguração: 3ª (27). Grátis. Até 20/3.