'Sangue Azul' conta história de amor proibido

Ganhador do prêmio de melhor filme de ficção no Festival do Rio 2014, Sangue Azul é um drama misterioso. Entre truques de mágica e desaparecimentos, o pernambucano Lírio Ferreira aborda um amor proibido.

A trama, com fotografia exuberante, se passa em meio às paisagens de Fernando de Noronha, e é desencadeada com a chegada de um circo à ilha. Não é a primeira vez de Zolah (Daniel de Oliveira), o homem bala, na cidadezinha. Ele se chamava Pedro, 20 anos antes, quando foi cedido ao mágico Kaleb (Paulo César Pereio) pela mãe (Sandra Coverloni).

O reencontro com ela e Raquel (Caroline Abras), irmã do rapaz, é emocionado, mas também tenso.

O motivo da separação, mal resolvido, é revivido como um trauma pelos três, agravando a temporada do circo no lugar, que conta com mais um mistério: o sumiço de Kaleb. Rafael Abreu