Sanduweek reúne 43 casas em SP

Para quem gosta de sanduíche – e de se aventurar por receitas diferentes – a 5ª edição da Sanduweek é um prato (bem) cheio. O festival começa hoje (11) e vai até 27/9, com a participação de 43 casas, entre restaurantes e lanchonetes, que criaram, cada, duas versões de sanduíche para as categorias: ‘Street Food’, com preço fixo de R$ 15, e ‘Freestyle’, com opções que custam até R$ 40.

Skeik Cheddar, da Bullguer (Foto: Lucas Terribili/divulgação)

O chef Thiago Koch, da Bullguer, por exemplo, criou o ‘Sheik Cheddar’ (R$ 20), com hambúrguer de Black Angus, cheddar, bacon e cebola caramelizada. Já o Brewdog participa do festival com o ‘Chickenlicious’ (R$ 15), de frango empanado, coleslaw de carambola e maionese picante.

Na próxima quinta (17), o Marechal Food Park terá edição especial, das 11h às 21h, com trucks vendendo sanduíches entre R$ 15 e R$ 20.

Confira nossa galeria de fotos com alguns destaques do festival: