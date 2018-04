Sanduíches harmonizados no Sailor Burgers & Beers

Hambúrguer com presunto crocante e queijo da Canastra (Foto: Marília Jacobson/divulgação)

Apesar de novinha, a Sailor Burgers & Beers traz na bagagem a experiência do grupo Indústria de Entretenimento – time por trás dos bares The Sailor, Rey Castro e Jet Lag Pub. A hamburgueria é inspirada no primeiro. Montada em uma casa de esquina, no baixo Pinheiros, a Sailor tem decoração pontuada pelo universo náutico e o tal ‘quê’ de rusticidade, comum à tantas casas do gênero.

O cardápio abre com porções como a de batata palito bem fininha (R$ 9), de bolinhos de siri com vinagrete de caju (R$ 25) e de chips de batata-doce roxa (R$ 19). Há ainda seis versões de salada (R$ 18 a R$ 30). Mas o destaque são mesmo os hambúrgueres. O ‘B&B Burger’ (R$ 32) – sanduíche da foto acima – leva disco de carne de 180 gramas, queijo minas da Serra da Canastra, alface roxa, tomate confitado, crocante de presunto parma e maionese de pimenta biquinho. É servido sobre uma tábua, com a carne ao ponto e o pão quentinho.

O ‘St. Patrick’s Burger’ (R$ 35) combina hambúrguer de cordeiro, queijo de cabra cremoso e cebola roxa no azeite de hortelã. Também vão à chapa os de salmão (R$ 35) e o vegetariano, de quinoa e grão-de-bico (R$ 25). Todos os itens vêm com dica de cerveja para harmonizar, incluindo sobremesas como o bolo ‘Red Velvet’ (R$ 15). São mais de 50 rótulos de diferentes estilos, a partir de R$ 10. Em tempo: cães ali são bem-vindos. O (gentil) atendimento, porém, ainda tropeça.

ONDE: R. Vupabuçu, 309, Pinheiros, 3031-1267.

QUANDO: 12h/15h e 18h/1h (sáb. e dom., 12h/1h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: M e V.