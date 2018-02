Sanduíche em série na Mercearia do Conde

Foto: Leo Feltran/divulgação

A Mercearia do Conde comemora seus 24 anos com um menu de sanduíches, de 2ª (30) até 13/12. São cinco versões, a R$ 24 cada – como o de mortadela com manteiga mineira na baguete de gergelim (foto), primeiro sanduíche servido na casa; e o ‘Club Sandwich à Moda do Conde’, com peito de peru e presunto cru no pão brioche.

+ Confira as outras opções do cardápio:

– Sanduíche na baguete rústica integral de dois queijos (brie e gruyère), tomate e rúcula

– Tostada no pão integral com salmão gravlax, queijo de cabra e brotos

– Minibeirute croque vegano, homus, berinjela grelhada e zaatar (receita da avó libanesa da chef)

