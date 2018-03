Sanduíche de peixe e coxinha de bacalhau estão entre as dicas de quitutes para a Sexta-feira Santa

A sugestão do Butcher’s Market é o ‘Crispy Fish Burger’ (R$ 31; foto). O sanduíche – montado com filé de peixe empanado, alface, tomate e molho tártaro no pão de hambúrguer – fica no cardápio de hoje (30) a domingo (1º). Para acompanhar, porção de batata frita com alecrim (R$ 20). R. Bandeira Paulista, 164, Itaim Bibi, 2367-1043. 12h/15h e 19h/0h (sáb. e dom., 12h/0h; fecha 2ª).

Com matriz em Santo André, na Grande São Paulo, a rede Padaria Brasileira criou especialmente para a época da Páscoa a coxinha de bacalhau (R$ 5,90, 90g; foto), que traz o ingrediente no recheio da massa, desfiado e preparado com azeite e ervas. O salgado estará à venda na unidade paulistana até o fim de abril. R. Augusta, 1.592, Consolação, 3262-2207. 6h44/22h20.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras dicas de quitutes na cidade:

Cafés

Café Raiz

Os grãos de café são torrados e moídos na própria cafeteria. Depois são usados no preparo do expresso, ingrediente do ‘Cappuccino Raiz’, com pedaços de chocolate, leite vaporizado e chantilly (R$ 16,90), e do ‘Moka Café’, com calda de café, chocolate e leite vaporizado (R$ 13,90). Também serve sanduíches, como o croque monsieur no pão de miga (R$ 36,90, o grande), ainda opções para o almoço e o jantar, com saladas e pratos, como o ‘Mignon e Café com Pimenta’ (R$ 51,30), acompanhado de purê de mandioquinha e palmito. R. Cardoso de Almeida, 920, Perdizes, 3672-2199. 10h/23h (dom., 11h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Confeitaria Dama

O campeão de pedidos é o delicado mil-folhas (R$ 15,50), bem montado e com boa proporção entre massa e creme. Mas bolos, brigadeiros e um cafezinho também atraem o público. Outros destaques da vitrine são a tartelete de frutas (R$ 14,50, a individual; R$ 6, a mini) e a éclair de chocolate (R$ 11,50). Com sorte, será possível encontrar ainda bons ovos de Páscoa. R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, 5182-5088. 9h30/19h (dom., 10h30/18h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confeitaria Marília Zylbersztajn

O ambiente clean e moderno reflete a ‘alma’ da doceria, que vende quitutes impecáveis, dos bolos fofinhos às tortas e caramelos. A dica da chef para a Páscoa é a torta montada com bolo denso de chocolate, praliné de amendoim e ganache de chocolate 70% cacau (R$ 15, fatia; R$ 105, 10 a 12 fatias). Já para o Pessach, a Páscoa Judaica, Marília prepara a torta de laranja com amêndoas e um toque de mel (R$ 15, fatia; R$ 105, a grande). R. Fradique Coutinho, 942, V. Madalena, 4301-6003. 10h/19h (sáb., 10h/18h; dom., 11h30/18h; fer., 11h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisserias

Mesa III

Comandada pela chef Ana Soares, a casa vende pratos caprichados, da entrada à sobremesa. Para a Páscoa, a chef prepara panzerotti de bacalhau ao brie, alho-poró e tomilho (R$ 57,50, 500 g); lasanha de bacalhau ao creme de espinafre e alcachofra com tomate confitado (R$ 130, o quilo); e torta de frutas vermelhas e crocante de amêndoas (R$ 150). R. Alves Guimarães, 1474, Pinheiros, 3868-5501. 9h/19h (sáb., 9h/16h; dom. e fer., 9h/14h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Fazenda dos Pães

Sempre movimentada, a padaria está próxima ao Estádio do Morumbi. Logo na entrada, ficam as estações de bolos e salgadinhos e a vitrine dos fundos guarda os pães como o ‘Josefina’, pão francês com parmesão (R$ 31,90, o quilo), e o minipão de queijo (R$ 46,90, o quilo). Entre os doces, fique com o quindim ou com a bomba de chocolate (R$ 7,90, cada). Há ainda um balcão onde são servidos os sanduíches feitos na chapa, caso do cheese salada (R$ 22,50). R. dos Três Irmãos, 579, Morumbi, 3721-1691. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Empadaria da Vovó

São 20 versões de empadas salgadas, mais nove receitas doces, todas com recheio generoso e massa saborosa. A de mousse de limão e a de doce de leite saem por R$ 7, cada. Já a de muçarela de búfala com rúcula custa R$ 7,40. Outra boa pedida são os sorvetes servidos na capinha da empada, como o de morango com amora (R$ 9,80). R. Dr. Vieira de Carvalho, 154, República, 3337-1938. 8h/20h (sáb., 10h/19h; dom. e fer., 10h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Burger Joint

A filial da hamburgueria nova-iorquina reproduz o luminoso néon na porta e as paredes de madeira para serem rabiscadas pelos clientes. Para comemorar dois anos no Brasil, a rede promove o Burger em Dobro, de domingo (1º) a 8/4. Na compra de qualquer sanduíche, o cliente ganha outro igual ou de menor valor. O clássico hambúrguer, por exemplo, custa R$ 16. Já o cheese burguer sai por R$ 20, com direito a acrescentar alface, tomate, picles, cebola roxa, catchup, mostarda e maionese. Fazem boa companhia, a porção de batata frita (R$ 8) e o milk-shake (R$ 18). R. Bela Cintra, 2.116, Jd. Paulista, 2495-1019. 12h/23h (4ª e dom., 12h/0h; 5ª a sáb., 12h/1h). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

St. Louis Burger

A pequena hamburgueria serve bons sanduíches. O de maior sucesso é o ‘Burger 57’, com 220 gramas de carne, bacon assado, cebola grelhada, queijo suíço, alface, tomate e molho (R$ 33,50). Prove também o novo ‘French Burger’ (R$ 30,50), com queijo gruyère e mix de cogumelos com manteiga de ervas. A limonada feita com limão taiti, limão-siciliano e framboesa (R$ 8,50, 500 ml) é ótima. R. Batataes, 242, Jd. Paulista, 3051-3435. 12h/15h30 e 18h30/22h30 (6ª e sáb., 12h/16h e 18h30/23h; dom., 18h30/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Da Pá Virada

Artesanais, os gelatos levam frutas frescas e nada de conservantes. Entre as boas pedidas, há criações como pera com queijo, café irlandês e requeijão com goiabada, além dos clássicos baunilha, coco e chocolate (R$ 10/R$ 16). R. Antônio Mariani, 240, Butantã, 2157-8800. 12h/20h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

La Gelatteria

Com ambiente clean e banquetas coloridas, ocupa um simpático sobrado de esquina. Na cozinha, o sorveteiro Theo Saad faz diariamente de 12 a 18 sabores, como os ótimos de morango, limão-siciliano, pistache, avelã e chocolate belga. Cremosos, os sorvetes são servidos na casquinha (R$ 14) ou no copinho (R$ 12/R$ 16). A casa também tem picolé de fruta para cachorro com um ossinho no lugar do palito (R$ 7). R. Vanderlei, 1.644, Perdizes, 3862-9578. 13h/21h (6ª e sáb., 13h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.