Hambúrguer do Nou (Foto: Tadeu Brunelli/Divulgação)

Um dos carros-chefes do Nou, o hambúrguer grelhado de fraldinha, coberto com gruyère ou gorgonzola e crocante de presunto cru ou cogumelos (R$ 37; foto), teve seus acompanhamentos incrementados. As batatas fritas e a saladinha com mix de folhas agora são servidos em porções mais generosas.

R. Ferreira de Araújo, 419, Pinheiros, 2609-6939.