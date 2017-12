Antonio Sanchez interpreta trilha de ‘Birdman’ ao vivo

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música da semana

A 31ª edição do brasiljazzfest será encerrada com uma mescla de música e cinema. Uma exibição de ‘Birdman (Ou a Inesperada Virtude da Ignorância)’, de Alejandro González Iñárritu, que ocorre domingo (3), na plateia externa do Auditório Ibirapuera, contará com o baterista Antonio Sanchez, que interpreta ao vivo a trilha que criou para o filme, vencedor de quatro Oscar. Os temas concebidos para o longa fizeram com que o músico ganhasse o Grammy neste ano.

Dentro do auditório (e já com ingressos esgotados), o festival terá hoje (1º), Sanchez, que toca acompanhado pelo grupo Migration, além do quinteto Kneebody e do produtor Daedelus. No sábado (2), será a vez de Hamilton de Holanda Quinteto e Anouar Brahem Quartet.

ONDE: Auditório Ibirapuera. Plateia Externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. QUANDO: Dom. (3), 18h30. QUANTO: Grátis