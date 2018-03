Os Paralamas do Sucesso, Alceu Valença e outros shows para assistir esta semana

+ Os Paralamas do Sucesso (foto) lançam o disco ‘Sinais do Sim’ em nova turnê. O novo trabalho traz influências de Led Zeppelin. Espaço das Américas (6.274 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (7), 22h30. R$ 100/R$ 200. Cc. e Cd.: todos.

+ Alceu Valença apresenta seu novo show, ‘Anjo de Fogo’, que inclui sucessos como ‘La Belle de Jour’ e ‘Tropicana’ com uma sonoridade mais pesada e contemporânea – e também homenagens a Luiz Gonzaga. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Hoje (6) e sáb. (7), 22h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Hoje (6), a 2ª edição do Sampa Jazz Fest tem show de Vitor Arantes Quarteto, às 20h, no Espaço Itaú de Cinema – Augusta (R. Augusta, 1.470, metrô Consolação). Já no domingo (8), às 14h, o Parque Villa Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Pinheiros), recebe, entre outros, o DJ KL Jay (foto) e a banda Funk Como Le Gusta. Inf.: bit.ly/sampajazz

+ Músico da banda O Terno, Tim Bernardes (foto) faz show de lançamento de seu primeiro álbum solo, o intimista ‘Recomeçar’. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (6), 21h. R$ 20. Cc. e Cd.: todos.

Confira o roteiro musical desta semana:

Hoje (6)

14 Bis, Flávio Venturini e Sá e Guarabyra

Amigos com carreiras que se cruzaram ao longo de 40 anos, os artistas celebram a parceria no show ‘Encontro Marcado’. Clássicos como ‘Espanhola’ estão no repertório. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Hoje (6), 20h30 (abertura). R$ 140/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fátima Guedes e Guinga

O violonista, parceiro de Chico Buarque, se apresenta ao lado de Fátima Guedes, no show ‘Delírico’. No repertório estão canções de Guinga gravadas pela cantora. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (6), 21h. R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Joyce Moreno

A cantora e compositora apresenta repertório do disco ‘Palavra e Som’ (2017) e executa clássicos como ‘Canto de Yansan’, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, e ‘Águas de Março’ e ‘Desafinado’, de Tom Jobim. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (6) e sáb. (7), 21h. R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Machados e Espíritos Santos

O projeto de MPB reúne os músicos Filó Machado (voz e violão), Arismar do Espirito Santo (baixo, violão e guitarra), Thiago Espirito Santo (baixo e guitarra) e Sergio Machado (bateria), com participação de Léa Freire (flauta). Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Hoje (6), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Millencolin

Com 25 anos de carreira, o grupo sueco de hardcore melódico desembarca na capital com a turnê ‘Part of the True Brew World Tour 2017’, que inclui canções do disco mais recente, ‘True Brew’ (2015), além de sucessos. Esta é a sexta passagem da banda por aqui. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Hoje (6), 21h. R$ 180/R$ 440. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho Tó

O cantor e compositor apresenta as canções do álbum ‘De Cara no Asfalto’. O repertório inclui algumas músicas do primeiro disco do artista, ‘Temporal’. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 2215-8418. Hoje (6), 21h30; sáb. (7), 19h30; dom. (8), 18h30. R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (7)

Céu

Elogiado pelo público e crítica, ‘Tropix’ (2016) é o quarto disco da cantora, com sonoridade calcada em beats eletrônicos. ‘Perfume do Invisível’ está entre as faixas. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (7), 12h e 21h; dom. (8), 18h. R$ 9/R$ 30 (sáb., 21h, e dom. esgotados). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Joyce Moreno

Leia mais acima

Frejat

Lançada na última edição do Rock in Rio, a canção ‘Tudo se Transforma’ dá nome ao novo show do músico carioca. Frejat sobe ao palco acompanhado por Billy Brandão, Bruno Migliari, Marcelinho da Costa e Humberto Barros. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (7), 22h (abertura, 20h). R$ 100/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho Tó

Leia mais acima

Vanguart

A banda liderada por Helio Flanders segue em turnê para divulgar o quarto e recém-lançado disco ‘Beijo Estranho’. No repertório estão 11 canções inéditas, como ‘Eu Preciso de Você’ e ‘Quando Eu Cheguei na Cidade’. Teatro Eva Wilma (700 lug). R. Antônio de Lucena, 146, Tatuapé, 2090-1650. Sáb. (7), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (8)

Larissa Manoela

A cantora protagonista da novela ‘Cúmplices de um Resgate’, do SBT, traz a São Paulo sua turnê com canções inéditas e sucessos como ‘Na Hora H’, ‘Fugir Agora’ e ‘Oi Psiu’. Espaço das Américas (2.870 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (8), 18h (abertura, 16h). R$ 140/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tiê

A cantora e compositora apresenta algumas de suas novas canções, ao mesmo tempo em que se despede da turnê ‘Esmeraldas’. Haverá músicas de seus três primeiros álbuns de estúdio – ‘Sweet Jardim’ (2009), ‘A Coruja e o Coração’ (2011) e ‘Esmeraldas’ (2014). Teatro Eva Wilma (700 lug). R. Antônio de Lucena, 146, Tatuapé, 2090-1650. Dom. (8), 20h. R$ 50/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Urubus Malandros

O sexteto de sambistas lança seu segundo álbum, homônimo. Além das sete canções do disco, o grupo vai apresentar releituras de clássicos do samba e de outros compositores paulistanos. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (8), 18h. R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

2ª (9)

Dudu Braga e RC na Veia

O baterista Dudu Braga e os músicos do projeto RC na Veia se unem a Digão (Raimundos), Toni Garrido, Andreas Kisser e Rogério Flausino para a gravação de DVD, em que interpretarão grandes sucessos de Roberto Carlos. O rei, inclusive, tem presença confirmada. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 2ª (9), 21h30. R$ 200. Cd.: todos. Cd.: todos.

Paulinho Tó

Leia mais acima

Zizi Possi

No espetáculo ‘À Flor da Pele’, ela interpreta músicas sobre uma personagem que reencontra a luz depois da depressão. José Possi Neto dirige. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros, 4003-5588. 2ª (9), 3ª (10), 4ª (11), 17 e 18/10, 21h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (10)

Dingo Bells

O trio gaúcho de música pop apresenta as músicas do seu primeiro álbum, ‘Maravilhas da Vida Moderna’ (2015), com abertura do paraense Pratagy. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 3ª (10), 21h; 4ª (11), 20h. R$ 30 (4ª, esgotado). Cd.: M e V.

Ian Anderson

O líder da banda Jethro Tull retorna à cidade com a turnê ‘The Best of Jethro Tull by Ian Anderson’. No repertório, ele apresenta o legado do grupo inglês, que, desde os anos 1960, mescla rock, jazz, folk e música clássica. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 3ª (10), 21h. R$ 300/R$ 430. Cc.: todos. Cd.: todos.

Junio Barreto Convida Céu

Na quarta temporada de shows da casa, o cantor e compositor pernambucano apresenta canções inéditas e músicas de seus discos anteriores, ao lado da cantora e compositora Céu. Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerq. César, 3896-4000. 3ª (10) e 4ª (11), 20h (abertura). R$ 190. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tuca Andrada

O ator e cantor Tuca Andrada homenageia Orlando Silva no show ‘Orlando Silva – Nada Além’. Ao todo, 20 músicas marcantes do ‘Cantor das Multidões’ são apresentadas por Tuca e sua banda convidada. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (10), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Zizi Possi

Leia mais acima

4ª (11)

Ava Rocha

‘Ava Patrya Yndia Yracema’ (2015) é o primeiro álbum solo da filha de Glauber Rocha. Com sonoridade experimental, traz músicas como ‘Boca do Céu’, que será executada na apresentação. Negro Leo participa. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (11), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Fernando & Sorocaba

Completando uma década de existência, a dupla sertaneja faz show de lançamento do DVD ‘Sou do Interior’, apresentando grandes sucessos. A abertura é com a Jetlag. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (11), 22h (abertura). R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Junio Barreto Convida Céu

Leia mais acima

Zizi Possi

Leia mais acima

5ª (12)

Marcelo Jeneci

Um dos nomes mais bem-sucedidos da geração contemporânea da MPB, o cantor e compositor apresenta o show ‘Solo’. Com vários instrumentos, toca músicas consagradas em formato intimista e canções inéditas. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (12), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Especial

Aniversário Canto da Ema

A casa comemora 17 anos durante cinco dias com shows de oito artistas de forró. No sábado (7), a banda Bicho de Pé apresenta canções autorais e clássicos de Luiz Gonzaga. A banda Ó do Forró toca no domingo (8). Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. Hoje (6), 22h30; sáb. (7), 18h; dom. (8), 19h. R$ 34/R$ 46. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Estudando Tom Zé

O projeto celebra os 81 anos de Tom Zé. Hoje (6), o músico revisita ‘Estudando o Pagode’ (2005) e, no sábado (7), o marcante ‘Estudando o Samba’ (1976). Já no domingo (8) é a vez do inédito ‘Sem Você Não A’. Em 28 e 29/10, o compositor faz roda de experimentação musical (R$ 9/R$ 30), com inscrições já abertas. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (6) e sáb. (7), 21h; dom. (8), 17h. R$ 12/R$ 40 (sáb., esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nublu Nights

Braço do Nublu Jazz Festival, o evento tem apresentações da banda Praia Futuro, com participação de Ihan Ersahun, a Nômade Orquestra e Otis Trio. Além deles, o DJ Nuts, parceiro de Marcelo D2, apresenta um set especial. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (7), 21h. R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Villa Mix Festival São Paulo

O festival chega à 5ª edição paulistana e apresenta nomes como Fifth Harmony, Jorge & Mateus, Alok e Simone & Simaria. Estádio do Morumbi. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi. Sáb. (7), 11h30 (abertura). R$ 290/R$ 800.

Música Clássica

Concertando o Choro

Em lançamento de CD, Luizinho 7 Cordas, Zé Garcez e outros cinco músicos transformam peças de música clássica em choro. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (7), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra de Cubatão

Sob regência dos maestros Rodrigo Vitta e Roberto Farias, a orquestra homenageia os 80 anos de Moacyr Franco, interpretando suas principais canções. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. 4ª (11), 20h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Sinfônica Infantojuvenil

A Escola Municipal de Música de São Paulo interpreta obras de Mozart, Weber, Cimarosa e temas de ‘Star Wars’. Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. Sáb. (7), 11h. Grátis.

Osesp: Pedro Neves e Luíz Filip

Neves rege a orquestra com participação do violinista Filip. Obras de Beethoven e Celso Loureiro Chaves estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (6) e sáb. (7), 21h. R$ 46/R$ 213. Cc.: todos. Cd.: todos.