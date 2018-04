Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Os chefs Rodrigo Queiroz e Salvatore Loi vão preparar um jantar especial, na próxima 3ª (15), no Tre JK, no Shopping JK Iguatemi. Servido em oito tempos, o menu (R$ 650, com vinhos) vai incluir receitas como ravióli de pecorino líquido (foto) e leitão de leite com purê de couve flor e beterrabas.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3167-4004.