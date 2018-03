Mônica Salmaso canta Vinicius de Moraes; veja outros shows da semana

Sexta (13)

Dengue Dengue Dengue!

Rafael Pereira e Felipe Salmón formam o duo peruano, que funde as tradições do país de origem às batidas eletrônicas.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (13), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Man or Astro-man?

Surf music e referências da cultura pop fazem parte do som do quarteto americano, que apresenta músicas de toda a carreira.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (13), 21h30. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcel Powell

O violonista filho de Baden Powell, grande nome brasileiro das cordas, interpreta músicas do pai, entre elas ‘Berimbau’ e ‘Samba em Prelúdio’, parcerias com Vinicius de Moraes. Histórias das composições são contadas pelo músico.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (13), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Willie Walker Band

Com sua banda, formada pelo guitarrista Igor Prado, pelo baixista Bruno Mantovani e pelo baterista Yuri Prado, o bluesman americano recebe o organista austríaco Raphael Wressnig.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (13), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (14)

Carlinhos do Cavaco

Acompanhado por Marcelo Martins (violão 7 cordas), Balto da Silvano (pandeiro) e Sombra (surdo), o artista interpreta grandes clássicos do samba.

Sesc Santana. Deck do Jardim (40 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (14), 19h. Grátis.

Dorit Chrysler

Com seu theremin, a artista austríaca naturalizada americana mostra músicas dos dois discos da carreira, além de composições que estão em seu recém-lançado EP, intitulado ‘Avalanche’.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (14), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Liquidus Ambiento

Misturando estilos como afrobeat, soul, funk e rock, o grupo lança seu primeiro álbum em vinil, ‘Oyster’. O trombonista Bocato e o rapper Xis participam do show.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.) R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (14), 21h; dom. (15), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zeca Baleiro

Acompanhado por cinco músicos, o cantor e compositor apresenta grandes sucessos da carreira e músicas de seu último trabalho, ‘Calma Aí, Coração ao Vivo’.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (14 ), 21h; dom. (15), 2ª (16) e 3ª (17), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (15)

Liquidus Ambiento

Leia mais acima.

Mestrinho

Um dos principais herdeiros do mestre Dominguinhos, o sanfoneiro sergipano apresenta seu novo trabalho ‘Opinião’. O repertório inclui forró e xote, com pitadas de jazz e bossa nova.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (15), 18h. Grátis.

Soul Boogie Orchestra

A big band interpreta hits do rock, soul, blues e jazz.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (15), 21h30 (abertura 20h). R$ 35/R$ 45. Cc.: todos. Cd: todos.

Wanderléa

A musa da Jovem Guarda apresenta sucessos como ‘Pare o Casamento’ e ‘Prova de Fogo’. Ela também interpreta músicas do box ‘Anos 70’, com os quatro álbuns lançados naquele período.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (15) e 2ª (16), 18h. R$ 9/R$ 30.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zeca Baleiro

Leia mais acima.

2ª (16)

Mônica Salmaso

Enquanto não leva seu recente CD ‘Corpo de Baile’ aos palcos, a cantora faz show dedicado ao repertório de Vinicius de Moraes. Na companhia de Nelson Ayres (piano) e Teco Cardoso (sopros), ela interpreta parcerias do Poetinha com Tom Jobim e Chico Buarque (‘Valsinha’).

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 2ª (16) e 3ª (17), 21h. R$ 7,20/R$ 24. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wanderléa

Leia mais acima.

Zeca Baleiro

Leia mais acima.

3ª (17)

Marquise Knox

De uma família de blueseiros, o músico americano apresenta o repertório de seus três álbuns, com destaque para o mais recente, ‘Here I Am’ (2011).

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 3ª (17), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mônica Salmaso

Leia mais acima.

Zeca Baleiro

Leia mais acima.

5ª (19)

Flávio Guimarães

‘Nice and Easy’ é o título do novo CD do gaitista. No repertório, composições vocais e instrumentais, apresentadas em formação de gaita, duas guitarras e bateria.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (19), 20h30, R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

O Bardo e o Banjo

A banda folk formada por Wagner Creoruska (banjo, percussão e vocal), Marcus Zambelo (mandolin, sapateado e vocal), Antonio de Souza (fiddle) e Mauríxio Pilcsuk (baixo e vocais) apresenta músicas de seu primeiro disco, ‘Homepath’.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (631 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (19), 20h30. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Zimbher

Em seu novo trabalho, ‘Homem Nu’, o cantor e compositor faz uma mistura de ritmos latinos e brasileiros. A cantora Juçara Marçal, o pianista e compositor Lincoln Antonio e a percussionista Dani Zulu participam do show.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (19), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Música clássica

Osesp: Isaac Karabtchevsky

O maestro rege a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. No programa, obras de Villa-Lobos e Stravinski.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (13), 19h30. R$ 15. Cc.: todos. Cd.: M e V.