Sallvattore realiza seu 1º Festival do Lagostim

Foto: divulgação

O Sallvattore realiza seu primeiro Festival do Lagostim. Até o fim de março, serve pratos como o risoto com lagostins (R$ 85; foto) e os lagostins grelhados com capellini ao molho limone (R$ 85).

R. Salvador Cardoso, 131, Itaim Bibi, 3078-8686.

Confira outros pratos do festival:

– Salada com lagostins (R$ 53)

– Lagostins com espaguete integral (R$ 85)

Sobremesas:

– Espuma de queijo branco com goiabada quente (R$ 18)

– Mil-folhas com creme de mascarpone e calda de frutas vermelhas (R$ 19,50)