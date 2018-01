A Sakeria Sushi & Bar fica entre bar, restaurante e izakaya (tipo de boteco japonês que tem pipocado pela cidade). Com cara de lounge, a casa é decorada com anúncios antigos do Japão e os garçons usam roupas estampadas com quadrinhos do país.

No cardápio, um pouco confuso – duplicado em parte por um erro de impressão –, há boa variedade. A seleção inclui desde porções de ‘Skin Salmão’ (R$ 12), enrolado com arroz e pele de salmão, até o ‘Shake Maechô’ (R$ 46), salmão cozido no papelote. Apesar disso, a lula recheada com shimeji (R$ 32) estava em falta.

Diante das 55 variedades de saquê, o cliente tem ajuda do ‘sakelier’ Vinicius Ikeda. Ele vem em doses ou em drinques como o ‘Fuji’ (R$ 24) – que leva gengibre, suco de melancia e licor de melão. Rafael Abreu