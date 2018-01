Sakagura A1 recebe ‘Grandes Mestres do Japão’ para jantar especial

Foto: divulgação

O chef Koichi Mori (foto) é um dos convidados do evento ‘Grandes Mestres do Japão’, que o chef Shin Koike promove nesta 4ª (6), no Sakagura A1. Mori vai preparar soba quente e frio (R$ 40, cada), a partir das 18h30. Já Hirotoshi Ogawa, do Sushi Skill Institute Japan, servirá um menu-degustação por R$ 180 (com reserva).

R. Jerônimo da Veiga, 74, Itaim Bibi, 3078-388.

Confira o menu-degustação, do chef Hirotoshi Ogawa:

Entrada – vieira e ostra grelhada

Sashimi Especial – 7 cortes, incluindo lagosta viva

Ensopado (do chef Shin Koike) – linguado recheado com pasta de camarão com caldo de dashi

1º prato: 7 unidades de niguiri sushi

2º prato: 5 unidades de ‘gunkan-maki’ e ‘makimono’

Soba – 2 mini soba artesanal coloridos do chef Koichi Mori

Sobremesa – Pudim de gergelim com purê de abóbora japonesa