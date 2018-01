Foto: divulgação

Churrasquinho japonês e sushis estão no menu da 8ª edição do Comida de Rua, Né!, que será realizado sábado (28), das 12h30 às 16h, no Sakagura A1. A porção de churrasquinho inclui sobrecoxa de frango, língua de boi ou costelinha de porco (R$ 19). O ‘Kazari Sushi’ sai por R$ 16, com três unidades (foto). R. Jerônimo da Veiga, 74, Itaim Bibi, 3078-3883.