Foto: Carol Milano/divulgação

A ‘Pizza do Queijeiro’ (R$ 69; foto), com raclete do Mestre Queijeiro e tomate marinado é a redonda da estação da Bráz. R. Graúna, 125, Moema, 5561-1736.

Foto: divulgação

A focaccia de burrata com pesto genovês (R$ 39; foto) é a nova opção para compartilhar no Zena Caffè. R. Peixoto Gomide, 1.901, Jd. Paulista, 3081-2158.