Saiba quais são as peças que saem de cartaz essa semana

ÚLTIMA SEMANA | Denise Fraga vive Galileu Galilei em peça que está saindo de cartaz

O Campeão de Dominó do Alaska

Na comédia de Mário Viana, um homem que quer vender a mãe com Alzheimer para pagar uma dívida. Dir. Aimar Labaki. 60 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. 3ª e 4ª, 21h. R$ 30. Até 4ª (13).

As Cerejas

Texto de Lawrence Durrell leva o público para os devaneios de um esquizofrênico. Dir. Roberto Alvim. 45 min. 16 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 2309-7271. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até dom. (10).

Estúpido Cupido

Tetê (Françoise Forton) é uma atriz e apresentadora de TV famosa, que decide ir a um encontro da turma do colégio. Dir. Gilberto Gawronski. 90 min. 12 anos. Teatro Gazeta (650 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Brigadeiro, 3253-4102. Sáb., 21h; dom., 18h30. R$ 100. Até dom. (10).

Eu Tenho Tudo

Um homem cheio de ódio se revolta contra um inimigo invisível em texto do argelino Thiarry Illouzé. Dir. Cácia Goulart. 75 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico (30 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até dom. (10).

Galileu Galilei

Denise Fraga vive o célebre cientista do século 17. O texto de Bertolt Brecht reflete sobre a relação com o poder e o preço da liberdade. Dir. Cibele Forjaz. 140 min. 12 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até dom. (10).

A Geladeira

Uma geladeira surge na sala de um homem no dia de seu aniversário de 50 anos. Pessoas importantes de sua trajetória começam a sair do eletrodoméstico no texto do argentino Raúl Damonte Botana. Dir. Nelson Baskerville. 50 min. 14 anos. Teatro Pequeno Ato (50 lug.). R. Teodoro Baima, 78, Consolação, 99642-8350. 5ª e 6ª, 21h. R$ 40. Até hoje (8).

Pra Dar um Fim no Juízo de Deus

Parte do elenco original, de 1996, se une à Cia. Oficina Uzyna Uzona na peça de Antonin Artaud sobre o juízo final. Dir. José Celso Martinez Corrêa. 18 anos. 90 min. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Liberdade, 3106-2818. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40/R$ 50. Até dom. (10).

Tudo que Pode Dar Errado

Comemorando seus 10 anos, a Cia. dos Outros encena quatro peças na ocupação Tudo que Pode Dar Errado. A primeira é ‘Solos Impossíveis’. 90 min. 14 anos. Tusp (98 lug.). R. Maria Antônia, 294, Consolação, 3123-5233. 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 5ª (14).