Saiba quais peças saem de cartaz essa semana em São Paulo

O Beijo no Asfalto

Grupo de Segunda encena enredo de Nelson Rodrigues sobre a forma sensacionalista como fatos cotidianos são retratados pela mídia. Dir. Jair Aguiar. 90 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 5ª, 21h. R$ 40. Até 5ª (21).

A Feia Lulu

A peça de Fause Haten observa a personagem La Vilaine Lulu, do francês Yves Saint Laurent, e conta a história da criança diabólica. 70 min. 14 anos. Sesc Ipiranga (40 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb., 21h; dom., 18h30. R$ 20. Até dom. (17).

Morte Acidental de um Anarquista

Dan Stulbach vive louco que se passa por juiz na investigação de um caso de suicídio em texto do italiano Dario Fo. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 5ª (21).

Quem É o Pai?

Adelmo Avelino e Alex Domingues dirigem e atuam na peça sobre um jovem que chega em uma cidade onde um fazendeiro pretende encontrar um bom marido para sua filha. 50 min. Livre. Teatro Escola Macunaíma (96 lug.). R. Adolfo Gordo, 238, Campos Elíseos, 3217-3400. Sáb., 21; dom., 20h. R$ 20. Até dom. (17).

O Santo Dialético

A Cia. Teatro do Incêndio encena seis histórias paralelas tendo a perda da ancestralidade como tema central, dirigida por Marcelo Marcus Fonseca. 170 min. 14 anos. Teatro do Incêndio (80 lug.).

R. 13 de Maio, 53, Bela Vista, 2609-8561. Sáb., 20h; dom., 19h. R$ 5. Até dom. (17).

Sobre Ratos e Homens

Obra de John Steinbeck ganha montagem de Kiko Marques. O enredo narra a amizade entre dois homens que fazem bicos em fazendas. No elenco, Ando Camargo e Ricardo Monastero. 95 min. 14 anos. Sesc Bom Retiro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 3/R$ 30. Até dom. (17).

As Sombras de Dom Casmurro

O romance de Machado de Assis ganha nova roupagem e é transformado em monólogo. O protagonista revisita suas memórias em um sótão. Dir. Débora Dubois. Com Marcos Damigo. 75 min. 12 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 4ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 4ª (20).

A Tragédia Latino-americana

Primeira parte do novo projeto do diretor Felipe Hirsch investiga trechos e adaptações de obras clássicas da literatura latina com trilha sonora executada ao vivo. No elenco, o argentino Javier Drolas e Julia Lemmertz. 240 min. 18 anos. Sesc Consolação (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª, 6ª e sáb., 19h30; dom., 18h. R$ 40. Até dom. (17).

Vermelho Labirinto

A peça retrata duas mulheres, uma advogada e uma artista, unidas pela relação com um homem que nunca está no palco. Dir. Pedro Granato. 70 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 25. Até sáb. (16).