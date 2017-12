Saiba quais peças estão saindo de cartaz nessa semana

ÚLTIMA SEMANA | ‘Coisas Úteis e Agradáveis’ é a primeira peça do projeto Trilogia Filosófica

Cinderella

Um dos mais célebres contos de fadas ganha montagem baseada na adaptação de 2013 para a Broadway. O elenco inclui Totia Meirelles (Madrasta), Sabrina Korgut (Fada Madrinha) e Bianca Tadini (Cinderella). Dir. Charles Möeller e Claudio Botelho. 120 min. Livre. Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento B. de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 16h e 20h; dom., 17h. R$ 50/R$ 180. Até dom. (3).

Coisas Úteis e Agradáveis

O indiano Ravi (Germano Melo) conhece a cultura ocidental da maneira mais violenta possível. Preso pela Igreja, o hindu é levado para ser julgado pelo Papa. 50 min. Livre. Sesc Ipiranga (213 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 20. Até dom. (3).

Dama da Noite

No monólogo, Luiz Fernando Almeida dá vida às angústias de um homem que se sente deslocado no mundo. A peça, dirigida por André Leahun, parte de um conto de Caio Fernando Abreu. 55 min. 16 anos. Centro Compartilhado de Criação (80 lug.). R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. 3ª e 4ª, 21h. R$ 30. Até 4ª (6).

Dissolva-se-me

O espetáculo solo de Renato Ferracini mescla elementos do teatro, da dança e da performance, para abordar o universo da esquizofrenia. Dir. Luis Ferron. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 7,50/ R$ 25. Até dom. (3).

Farinha com Açúcar ou sobre a Sustança de Meninos e Homens

Dirigida e encenada por Jé Oliveira, do Coletivo Negro, a peça retrata a experiência de ser um homem negro na periferia de São Paulo. O músico Kl Jay, do grupo de rap paulistano Racionais MC’s, faz participação especial em algumas sessões. 80 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª e 4ª, 21h. R$ 6/R$ 20. Até 4ª (6).

Huis Clos – A Portas Fechadas

Apresentado paralelamente à Ocupação Person, o texto é livremente inspirado na tradução que o cineasta fez de ‘Entre Quatro Paredes’, de Sartre. Dir. Diego Moschkovich. 75 min. 14 anos. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, 2168-1776. 3ª a 6ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até hoje (1º).

Sagrada Família

No texto de Gabriela Mellão, que também dirige o espetáculo, os laços sanguíneos que unem a sociedade contemporânea são mostrados por meio da relação entre um homem (Eucir de Souza), uma mulher (Ester Laccava) e sua filha (Michelle Boesche). 60 min. 14 anos. SP Escola deTeatro (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775- 8600. Sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. Dom. (3), 19h e 20h30. R$ 10. Até 2ª (4).

O Topo da Montanha

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. Texto de Katori Hall. Dir. Lázaro Ramos. 80 min.

12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 90. Até dom. (3).