Sabor em etapas no restaurante Micaela

Foto: divulgação

Para celebrar os dois anos do Micaela, o chef Fábio Vieira serve um menu-degustação, de cinco ou oito etapas (R$ 135 e R$ 190), apenas no jantar de 3ª a 5ª. Para petiscar, prepara o ‘Lambe-lambe’, marisco com miniarroz, farinha e coco na concha (foto). Entre os principais, há beijupirá com purê de batata-doce.

Confira outros pratos do menu:

– Gaspacho de açaí

– Nhoque tostadinho de piracuí com tucupi e iquiriba em caldo de pirarucu

– Sorvete de cajá com farofa de brigadeiro e merengue

– Bolo de rolo de pernil

– Canjiquinha de camarão com linguiça

– Peito de branquinho grelhado em caldo ‘Damurida’ e grolado com óleo de babaçu

R. José Maria Lisboa, 228, Jd. Paulista, 3473-6849.