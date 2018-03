S Simplesmente – novo empório de comida saudável na Vila Madalena

Ambiente do S Simplesmente (Fotos: divulgação)

Granolas, pães e saladas da S Simplesmente – antes à venda apenas na loja virtual da marca – ganharam ponto fixo na Vila Madalena. Um corredor leva à lojinha, instalada na parte dos fundos da casa, onde também funciona a cozinha artesanal.

Uma lousa no meio do caminho e um enorme caixote de madeira com frutas e legumes frescos confirmam que se está no lugar certo. Empreitada do empresário francês Charles Piriou, em parceria com o chef vegetariano Thiago Medeiros, a S Simplesmente produz snacks, ‘suchás’ (uma mistura de suco e chá) e sobremesas sem glúten, lácteos ou quaisquer corantes e conservantes – mas ricos em sabor.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Saladas e sopas, feitas diariamente, podem ser provadas ali mesmo, no jardim, como o saboroso creme de abóbora com gengibre (R$ 24,50) e a salada de sete grãos ao pesto (R$ 29,50), todos acondicionados em potes de vidro de 500 ml. Também vale pôr na sacola um dos pães (R$ 22,90) e as granolas doce e salgada (R$ 32,80, 500g, cada).

ONDE: R. Mourato Coelho, 1.008, V. Madalena, 2985-9603.

QUANDO: 9h/18h (sáb., até 14h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: não aceita.