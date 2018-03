Rubem Ludolf tem obra revisitada em mostra na Galeria Berenice Arvani

Foto: Galeria Berenice Arvani

Parte do emblemático Grupo Frente, Rubem Ludolf (1932-2010) foi um dos principais expoentes do movimento construtivo no Brasil. Sua carreira, agora, é lembrada em uma mostra, a partir de quarta-feira (22), na Galeria Berenice Arvani.

Com curadoria de Celso Fioravante, ‘Rubem Ludolf e o Plano da Cor’ revisa a obra do alagoano a partir de sua produção nos primeiros anos da década de 1950. O foco da exposição é o percurso de Ludolf na abstração, apresentando as diferentes fases de sua obra até criações de seus últimos anos de vida.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim, são expostas tanto suas pinturas ligadas ao concretismo paulista quanto suas tramas de cores dos anos 1960. A seleção engloba, ainda, trabalhos figurativos do artista.

ONDE: Galeria Berenice Arvani. R. Oscar Freire, 540, Cerq. César, 3088-2843. QUANDO: Inauguração: 4ª (22). 10h/19h (fecha sáb. e dom.). Até 28/4. QUANTO: Grátis.

Confira outras inaugurações da semana:

Marcelo Lange

O artista apresenta uma série inédita de pinturas na mostra ‘Substantivo Abstrato’. Nas obras, ele se volta para a abstração, com pouco uso de pincéis. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: 6ª (17). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Até 16/4.

Romance Postal

A exposição exibe um conjunto de 49 cartões postais históricos, todos feitos entre 1900 e 1915. A seleção tem a curadoria de Rubens Fernandes Junior. Utópica. R. Rodésia, 26, V. Madalena, 3037-7349. Inauguração: sáb. (18). 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 22/4.

Meus Caros Amigos – Augusto Boal – Cartas do Exílio

Parceria com o Instituto Moreira Sales, a exposição conta os anos de exílio do dramaturgo. Além de correspondências, estão fotografias, documentos e vídeos. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Inauguração: 6ª (17). 10h/21h (sáb., 10h/20h30; dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 25/6.

Sonia Guggisberg

Em ‘Contaminações’, a artista apresenta obras feitas entre 2013 e 2016, nas quais ela aborda diferentes formas de contaminações. É o caso, por exemplo, da série fotográfica ‘Not for Human Use’, com modelos de próteses humanas contaminadas. Senac Lapa Scipião. R. Scipião, 67, Lapa, 3475-2200. Inauguração: sáb. (18), 11h. 10h/21h (sáb., 8h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 20/5.

Tristes Trópicos – Dentro da Floresta, Somos Todos Cabaços

Com curadoria de Daniela Bousso e Renato de Cara, a mostra coletiva aborda a brasilidade no olhar de diferentes artistas e coletivos. Estão reunidas criações de nomes como Felipe Cidade, Daniel Malva e Giselle Beiguelman. Galeria Mezanino. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3436-6306. Inauguração: sáb. (18), 15h/20h. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 29/4.

Yael Bartana

A israelense inaugura obra permanente na entrada da Casa do Povo. Em um letreiro de néon, ela escreve a frase ‘Assim elas comemoram a vitória’, em referência à participação feminina na criação do espaço no Bom Retiro. R. Três Rio, 252, Bom Retiro, 3227-4015. Inauguração: sáb. (18), 18h. 24h. Grátis. Por tempo indeterminado.