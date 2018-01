‘Corte Secreto’ (Foto: divulgação)

A partir deste sábado (12) – e por tempo limitado -, apenas o Rubaiyat do Itaim Bibi servirá o ‘Corte Secreto’, uma carne argentina do restaurante Cabaña Las Lilas , de Buenos Aires. Com 300 gramas, o corte servido sobre grelha quente vem acompanhado de batatas gratin e sal de vinho Malbec (R$ 99; foto).