‘Rua Cloverfield, 10’ é bom exemplo de filme de gênero

Ainda que Rua Cloverfield, 10 seja a estreia na direção do norte-americano Dan Trachtenberg, não faltam credenciais à obra. Com roteiro assinado por Damien Chazelle (‘Whiplash’), entre outros, o longa é o novo título da franquia de ficção científica ‘Cloverfield’, inaugurada pelo filme homônimo de 2008 e produzida por J. J. Abrams, diretor de ‘Star Wars – O Despertar da Força’ (2015).

Exemplo de filme de gênero, cheio de suspense e adrenalina, o longa abre com Michelle (Mary Elizabeth Winstead), dirigindo em uma estrada isolada após brigar com o namorado. Enquanto ignora suas chamadas, ela sofre um acidente que a deixa desacordada. Ao voltar a si, descobre estar em uma cela, com a perna ferida e presa por algemas. Quem a recebe é Howard (John Goodman), um homem que se apresenta como seu protetor.

Segundo ele, o mundo teria sofrido um ataque nuclear ou químico (ninguém saberia dizer ao certo), tornando o ar fora do refúgio – um bunker subterrâneo – letal. Sem conhecer a verdade, Michelle tentará encontrar uma saída recorrendo a Emmett (John Gallagher Jr.), que construiu o abrigo e acredita nas teorias conspiratórias de Howard.