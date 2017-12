Record Store Day inspira programação cultural na cidade

MIS tem feira de discos e shows. Foto: Letícia Godoy

O Record Store Day, que comemora a cultura do vinil, inspira eventos em três espaços da cidade neste fim de semana. As atrações começam nesta sexta-feira (21), às 18h, quando a Patuá Discos (R. Fidalga, 516, V. Madalena) uma festa gratuita com discotecagem especial do DJ Nuts.

No sábado (22), das 12h às 20h, o MIS (Av. Europa, 158, Jd. Europa) organiza uma feira com 80 expositores (foto), e terá programação de shows gratuitos (como as bandas Autoramas e Mundo Alto), palestras com especialistas e até oficina de DJ.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já no Centro Cultural São Paulo (R. Vergueiro, 1.000, Paraíso) a comemoração será em dois dias, a partir das 14h. No sábado (22), há atrações como uma oficina de limpeza de vinis, com Cesar Guisser. Entre os destaques de domingo (23), uma homenagem a Don KB, figura importante da noite paulistana.

Quer receber dicas culturais e gastronômicas em São Paulo? Clique aqui e assine a newsletter do Divirta-se.