Confira mais de 40 shows na programação de música desta semana

Sexta (4)

André Abujamra

Com o álbum ‘Omi’ em fase de pré-produção, o artista apresenta músicas que marcaram sua carreira, além de canções inéditas.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (4), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Emicida

O rapper interpreta na íntegra o repertório do primeiro disco de Cartola, lançado em 1974. ‘Tive Sim’, ‘Acontece’ e ‘O Sol Nascerá’ são algumas das músicas que fazem parte do disco.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Foto: Daniela Alvares/Div.

Letícia Novaes

Cofundadora da banda Letuce, a cantora e compositora dá início à sua carreira solo. Além de interpretar canções autorais e releituras, ela declama trechos do livro ‘Zaralha – Abri Minha Pasta’, lançado no ano passado.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (4), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lia Paris

A cantora e compositora lança seu primeiro CD, com produção de Carlos Eduardo Miranda. No repertório, parcerias com Marcelo Jeneci e Samuel Rosa.

Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sexta (4), 23h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luque Barros

‘Muito Pouco Menos Mais’ (2015) é o primeiro CD do cantor e compositor gaúcho. Na apresentação, ele também canta músicas de Roberto Carlos e Vitor Ramil. Os guitarristas Daniel Brita e Allem Alencar, além do violinista Ricardo Herz, participam do show.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sexta (4), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Mariene de Castro

A cantora apresenta o show ‘Lindeza’, ao lado de Rafael Vernet (piano) e Marco Lobo (percussão). ‘João Valentão’ (Dorival Caymmi), ‘Lamento Sertanejo’ (Dominguinhos e Gilberto Gil) e ‘Por Causa de Você’ (Dolores Duran e Antonio Carlos Jobim) são algumas das músicas interpretadas por ela.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sexta (4), 21h. R$ 100/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paula Lima

‘Fiu Fiu’ é o novo single da cantora, composto e produzido por Pretinho da Serrinha, com inspiração na campanha Chega de Fiu Fiu. Além de interpretar a música, ela relembra os sucessos ‘Meu Guarda Chuva’ e ‘Zé do Caroço’.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (4) e sáb. (5), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pélico

O cantor e compositor apresenta as músicas do álbum ‘Euforia’ (2015), no qual incorpora a seu trabalho ritmos latinos e afro-brasileiros. ‘Sozinhar-Me’ e ‘Meu Amor Mora no Rio’ são algumas das músicas incluídas no CD. A cantora Mahmundi participa da apresentação.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sexta (4), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Péricles

O ex-Exaltasamba vai de pagodes românticos a sambas no esquema partido alto. Em ‘Nos Arcos da Lapa’ (2013), o cantor faz uma homenagem ao pagode dos anos 90. O repertório tem músicas inéditas e também regravações de bandas de grande sucesso da época, como o Art Popular.

Carioca Club (1.000 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sexta (4), 23h. R$ 30/R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Revelação

O grupo faz uma roda de samba com seus sucessos, entre eles ‘Só Vai de Camarote’ e ‘A Pureza da Flor’. O grupo Verdadeira Paixão abre a noite.

Lapa 40 Graus (1.500 lug). R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097-0095. Sexta (4), 23h59 (show de abertura, 23h). R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ricky Vallen

No show ‘Eu + Você = Canção de Amor’, o cantor apresenta músicas com foco no romantismo.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sexta (4), 21h30. R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rico Dalasam

Lançado em 2015, ‘Modo Diverso’ é o primeiro EP do rapper, uma das revelações do estilo. A aceitação pessoal e a rotina da periferia estão entre os temas de suas composições. Flora Matos participa da apresentação de hoje (4) e Jaloo é o convidado de sábado (5).

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sexta (4), 21h; sáb. (5), 20h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Selvagens à Procura de Lei

Lançado no início do ano, ‘Praieiro’ é o terceiro álbum da banda de rock cearense. Além da faixa-título, ‘2 de Fevereiro’ e ‘Sangue Bom’ fazem parte do trabalho.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (4), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (5)

Chico César

‘Ofício Cio Sina’ é show com o objetivo de arrecadar fundos para o Teat(r)o Oficina. Na apresentação solo, ele canta e recita poemas publicados nos livros ‘Cantáteis – Cantos Elegíacos de Amozade’, ‘Rio Sou Francisco’ e ‘Versos Pornográficos’.

Teatro Oficina (350 lug.). R. Jaceguai, 520, Bexiga, 3104-0678. Sáb. (5), 21h. R$ 10/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cida Moreira

‘Soledade’ (2015) é álbum em que a cantora e pianista passeia por diversas sonoridades. ‘Outra Cena’ (Taiguara), ‘Forasteiro’ (Thiago Pethit e Hélio Flanders) e ‘Um Gosto de Sol’ (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) foram incluídas no CD.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sáb. (5), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Emicida

Isca de Polícia e Andreia Dias

A banda criada por Itamar Assumpção no final dos anos 1970 se junta à cantora em show do projeto ‘Lira Paulistana: 30 Anos. E Depois?’.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (5), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jane Duboc e Eduardo Santhana

Violão e piano são os únicos instrumentos que acompanham os cantores neste show, com clássicos da MPB, sucessos internacionais e músicas de Jane.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (5), 19h; dom. (6), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo D2

Celebrando 20 anos de carreira, o artista lança o DVD ‘Nada Pode me Parar’. Além de apresentar sucessos do seu período como vocalista da banda Planet Hemp, ele relembra ‘Está Chegando a Hora’, ‘Qual É?’, entre outras músicas de sua fase solo.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (5), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Na Palma da Mão

Interpretando compositores como Chico Buarque, Dona Ivone Lara e Zeca Pagodinho, o grupo está na ativa desde 1993. Sombrinha, fundador do grupo Fundo de Quintal, participa da apresentação.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (5), 20h. Grátis.

Paula Lima

Rico Dalasam

Supercordas

‘Terceira Terra’ é o terceiro álbum do quinteto. O novo trabalho mantém a psicodelia que caracteriza o grupo, mas com canções que retratam o contexto social e político, entre elas ‘Colunas’ e a faixa escolhida para dar nome ao CD. O show tem participações de Irina Bertolucci (do Garotas Suecas), Julito (do Bike) e Pepe (do Holger).

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (5), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Teresa Cristina

Ao lado do violonista Carlinhos Sete Cordas, a cantora apresenta o show ‘Teresa Canta Cartola: Um Poeta de Mangueira’, que deu origem a CD e DVD. ‘Corra e Olhe o Céu’, ‘As Rosas Não Falam’ e ‘O Mundo É um Moinho’ estão no repertório da apresentação.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sáb. (5), 21h. R$ 120/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Gabriela Biló/Estadão

Vanusa

Afastada dos estúdios há 21 anos, ela lança o álbum ‘Vanusa Santos Flores’, com produção de Zeca Baleiro. Ela interpreta músicas de Angela Ro Ro (‘Compasso’), Vander Lee (‘Esperando Aviões’) e Zé Ramalho (‘O Silêncio dos Inocentes’). Há também ‘Tudo Aurora’, parceria da cantora com Baleiro.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Xis

Preparando seu primeiro DVD, o rapper apresenta músicas representativas de toda a sua carreira, iniciada no fim dos anos 1980.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (5), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Yaniel Matos

O pianista cubano estreia o projeto Trio Carabalí, ao lado de Aniel Someillan (contrabaixo) e Eduardo Espasande (percussão cubana). Os músicos homenageiam o compositor Alejandro García Caturla.

Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. Sáb. (5), 22h. R$ 25/35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (6)

Emicida

Jane Duboc e Eduardo Santhana

Manu Gavassi

Ídolo teen, a cantora apresenta show baseado nas músicas do EP ‘Vício’ (2015). O trabalho tem cinco faixas, entre elas ‘Camiseta’, que gerou clipe.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Dom. (6), 19h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ná Ozzetti

Em show que encerra o projeto ‘Lira Paulistana: 30 Anos. E Depois?’, a cantora apresenta as músicas do disco ‘Embalar’ (2013). ‘Miolo’ e ‘Pra Começo de Conversa’, respectivamente parcerias com Luiz Tatit e Tulipa Ruiz, estão no repertório.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (6), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paranga

Na ativa desde 1970, o grupo faz show que integra o projeto ‘Lira Paulistana: 30 Anos. E Depois?’. Em 2015, a banda lançou o álbum ‘Essa Festa É Pra Você’, inspirado no Carnaval.

Sesc Ipiranga. Quintal. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. 6), 16h. Grátis.

The Central Scrutinizer Band

Dedicado ao repertório do guitarrista americano Frank Zappa (1940-1993), o grupo composto por sete músicos relembra ‘Montana’, ‘Village of The Sun’, entre outros sucessos.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (6), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanusa

3ª (8)

Garotas do Programa

Formada só por mulheres, a banda fazia parte do programa Altas Horas, da TV Globo. No show ‘Todas as Mulheres do Mundo’, elas homenageiam compositoras, em especial Rita Lee.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (8), 21h30 (abertura, 21h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Laila Garin Trio

Ao lado de Ricco Viana (guitarra e violão), Marcelo Muller (baixo) e Rick de La Torre (bateria), a atriz e cantora apresenta o show ‘Rabisco’. Músicas de Alceu Valença, Caetano Veloso e Edith Piaf estão no repertório.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (8), 21h. R$ 50/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (9)

LG Lopes e Jennifer Souza

Integrante do grupo mineiro Graveola, Lopes apresenta músicas de seu segundo álbum solo, ‘O Fazedor de Rios’ (2015). Também de Minas e vocalista da banda Transmissor, Jennifer interpreta músicas de ‘Impossível Breve’ (2013).

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 4ª (9), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Rita Benneditto

O CD ‘Encanto’ (2014) marcou a volta da cantora aos estúdios, oito anos após ‘Tecnomacumba’, ainda como Rita Ribeiro. Neste trabalho, ela regrava Roberto e Erasmo Carlos, Gilberto Gil, e Djavan.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312.4ª (9), 21h. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (10)

Daniel Belleza & Os Corações em Fúria

O grupo comemora os 40 anos do primeiro álbum dos Ramones, interpretando seu repertório na íntegra. ‘Blitzkrieg Bop’, ‘I Wanna Be Your Boyfriend’ e ‘Chain Saw’ ganham releituras, assim como lados B de singles lançados na mesma época.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (10), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Grooveria

Enquanto se prepara para lançar o terceiro álbum, a banda liderada pelo baterista Tuto Ferraz apresenta versões dançantes para clássicos da música brasileira.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (10), 22h30 (abertura, 21h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Karine Alexandrino

‘Mulher Tombada’ (2015) é o terceiro álbum da cantora e compositora. Mesclando pop e eletrônico, ela interpreta músicas como ‘Do Chão Não Passa’ e ‘Amor na Estrada’.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (10), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Manuela Rodrigues

Após chamar atenção da crítica com o álbum ‘Uma Outra Qualquer por Aí’ (2011), a cantora lança o álbum ‘Se a Canção Mudasse Tudo’. O repertório é predominantemente autoral, mas há ainda ‘Vai que Eu Desembeste’ (Romulo Fróes e Clima) ‘Extra II, O Rock do Segurança’ (Gilberto Gil). Rômulo Fróes, Verônica Ferriani e Tércio Guimarães participam da apresentação.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.) R. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena, 3459-5321. 5ª (10), 22h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nereu

Fundador do lendário Trio Mocotó (que acompanhou Jorge Ben), o percussionista apresenta sambas de quadra, músicas de terreiro e hits do samba-rock, além do repertório do CD ‘Samba Power’ (2005). Danilo Penteado (baixo acústico, violão, cavaquinho e piano) e Maurício Tagliari (violão, cavaquinho e guitarra) o acompanham.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 5ª (10), 21h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Festival de Clipes e Bandas

Na final do festival, duas bandas concorrentes se apresentam, Donna Duo (16h30) e O Passo Largo (20h). Há ainda shows de Mart’nália (17h30) e BNegão & Seletores de Frequência (21h).

Museu da Imagem e do Som. Área Externa (400 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (6), 16h30 (abertura). R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Somos 1 Só

O projeto reúne Mumuzinho e o grupo Bom Gosto, expoentes do pagode.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (8), 21h (abertura). R$ 30/R$ 50 (1º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Dom Quixote

Com regência de Luiz Fernando Malheiro e direção cênica de Jorge Takla, a ópera marca os 400 anos da morte de Miguel de Cervantes. O baixo Gregory Reinhart encarna o personagem-título, leitor de romances envolvendo cavalheiros. Ao lado de Sancho Pança, interpretado pelo barítono Eduardo Amir, Dom Quixote decide fazer de sua fantasia realidade, apaixonando-se por Dulcineia, a mezzo-soprano Luisa Francesconi.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. 4ª e 6ª, 20h; dom., 17h. Até 13/3. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ensemble Nova

Composto por jovens solistas da orquestra de câmara de Lyon, o grupo é dirigido pelo pianista Vincent Balse. Na apresentação, há obras de Schubert, Gabriel Fauré, entre outros autores. A mezzo-soprano Clémentine Margaine participa do concerto.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (9), 20h30. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Machaut – Messe de Notredame

Ruben Araújo, Guga Costa (tenores) João Vitor Ladeira e Sabah Teixeira (barítonos) interpretam a missa de Guillaume de Machaut.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (5), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Orquestra Filarmônica de Viena

Primeira atração da temporada 2016 da Cultura Artística. Com o maestro Valery Gergiev à frente, a orquestra faz dois concertos. No primeiro, na 3ª (8), há obras de Debussy, Wagner e Modest Mussorgsky. A apresentação de 4ª (9) traz no programa composições de Wagner e Tchaikovski.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (8) e 4ª (9), 21h. R$ 50/R$ 700 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jovem do Estado

No primeiro concerto da temporada, a orquestra interpreta obras de Rachmaninoff, Tchaikovski, Puccini e Verdi. O tenor Fernando Portari participa. Cláudio Cruz rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (6), 16h. R$ 40.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da USP

Sob regência de Roberto Tibiriçá, a orquestra abre a temporada 2016 tendo o pianista Dmitry Shishkin como solista convidado no concerto. Obras de Mikhail Glinka, Sergei Rachmaninov e Tchaikovski compõem o programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (5), 21h. R$ 20/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop e Currie

Concerto de abertura da temporada da orquestra. Com regência de Marin Alsop e participação do percussionista escocês Colin Currie, a orquestra interpreta obras de Jennifer Higdon (‘Machine’), James Macmillan (‘Concerto nº 2 para Percussão’) e Gustav Mahler (‘Sinfonia nº 1 em Ré Maior – Titã’).

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (10), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.