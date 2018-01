Rotisseria Don Carlini vende massas frescas na Aclimação

Foto: divulgação

Descendente da tradicional cantina da Mooca, a rotisseria Don Carlini Pasta & Co vende massas frescas, antepastos, molhos e carnes. O nhoque, por exemplo, é feito nas versões: batata (R$ 18,50, 500g; foto), batata-doce e mandioquinha (R$ 19,50, cada). Outra pedida é o tortelli de queijo meia cura (R$ 33, 500g).

Av. Aclimação, 273, Aclimação, 2626-6151.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras sugestões do roteiro de Quitutes:

Café

Beluga Café

Com ambiente clean e sem serviço no salão, extrai o café em diferentes métodos, do expresso (R$ 4) ao ótimo coado (R$ 6). Para acompanhar, há pão de queijo do Lá da Venda (R$ 5,50), tortas d’A Torteria e sanduíches da Antipasti. R. Dr. Cesário Mota Filho Jr., 379, V. Buarque, 3214-5322. 10h/19h (fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.belugasp.com

Doces

Chocolates Marghi

Nesta simpática casa, você encontra biscoitos caseiros que derretem na boca, chocolates feitos com matéria-prima belga e delicadas trufas. O quilo dos bombons custa R$ 180. Não saia de lá sem os biscoitinhos de castanha-do-pará (R$ 13, 200g). R. Nossa Senhora do Outeiro, 537, Interlagos, 5666-0877. 9h/17h (sáb., 9h30/16h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.chocolatesmarghi.com.br

Doce de Laura

A gaúcha Laura Estima prepara bolos e doces caseiros na pequena casa desde 1996. Se tiver sorte, encontrará no balcão o bolo de nozes com doce de ovos (R$ 13,50, a fatia) e o bolo de brigadeiro

(R$ 11, a fatia). Também vale provar o bolo bem-casado (R$ 9,80, a fatia; R$ 59, o quilo). R. Aspicuelta, 27, V. Madalena, 3811-9669. 10h/19h (sáb., até 18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.docedelaura.com.br

Faire La Bombe

Uma loja só de bombas, feitas de massa crocante com recheio e cobertura doce. A lousa na parede mostra os 16 sabores produzidos na casa e vendidos em dois tamanhos. Prove os éclairs de damasco, amêndoa e pistache (R$ 6,50, a pequena; R$ 9, a grande). Outras boas pedidas são os doces recheados com doce de leite, brigadeiro e creme de baunilha (R$ 6,50/R$ 9). R. dos Pinheiros, 223, Pinheiros, 2628-7667. 11h/20h (2ª, até 18h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.labombe.com.br

Folie

Nesta simpática casinha, misto de café e ateliê, as sócias Carolina Carnicelli e Renata Fernandes fazem ótimos chocolates, macarons e sorvetes. Entre as boas pedidas estão os sempre fresquinhos cookies com gotas de chocolate (R$ 7, cada). Outra delícia é o pão de mel recheado com doce de leite ou brigadeiro (R$ 8, cada). A partir do dia 13/10, a casa volta a preparar os famosos milk-shakes. R. Cristiano Viana, 295, Cerq. César, 3101-0193. 10h/19h (sáb., 12h/19h; fecha dom. e 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.unefolie.com.br

Padarias

Blés d’Or

A casa com varanda convida a uma pausa no meio da tarde ou a um café da manhã sem pressa. No misto de café, pâtisserie e boulangerie, prove o croissant (R$ 4,50), o pão de chocolate com amêndoas (R$ 5,50) e leve para casa o pão de nozes (R$ 28, o quilo). Nos fins de semana e feriados, entregue-se ao brunch (R$ 39), boa alternativa para provar muitos dos doces do balcão, servido das 8h30 às 15h.

R. Tuim, 653, Moema, 5532-0183. 7h30/22h (sáb., 8h30/22h; dom., 8h30/18h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.blesdor.com.br

Padaria Monte Líbano

É a típica padaria de bairro, com fregueses chamados pelo nome, coxinhas na estufa (R$ 6, cada), geladeira com bolos decorados e prateleiras forradas com pães salgados e doces. Se quiser comer ali, basta encostar no balcão. Porém, não saia sem levar uma bandeja da ‘Lua de Mel’, pão doce recheado com doce de leite e coberto com coco (R$ 46, o quilo). Av. Paes de Barros, 1.283, Mooca, 2605-3537. 5h/23h (dom., 6h/23h). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Salgados

Art Esfiha

As irmãs Abdud preparam boas esfihas abertas como as de carne (R$ 4,60), queijo branco (R$ 5,30) e

a de coalhada seca com zaatar (R$ 5,30); e fechadas, nas versões de frango com catupiry, ricota e calabresa (R$ 4,60, cada). Da cozinha também saem especialidades como o quibe cru (R$ 10,20, 130g). R. Tumiaru, 67, V. Mariana, 3051-3992. 11h/20h (sáb., até 19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.artesfiha.com.br

Sanduíches

Holly Burger

A tubulação aparente e os tijolos sem revestimento criam um ambiente de ar propositadamente inacabado. O hambúrguer de 160 gramas aparece em versões como a que leva o nome da casa (R$ 25), com queijo, salada, picles e maionese; e também em fórmulas mais inventivas, caso do ‘Saint Gorgon’ (R$ 25), com gorgonzola, agrião e cebola caramelizada. Para beber, há boas cervejas e drinques. R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, Centro, 4329-9475. 12h/16h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rock’n’Roll Burguer

Enquanto curte a trilha sonora de rock clássico, peça um dos novos lanches da casa, como o ‘Iggy Pork’ (R$ 32,50), com linguiça de Bragança, vinagrete de erva-doce, alface e mostarda, servido com fritas; e o ‘Casa Nostra’ (R$ 32,50), que leva almôndega, molho de tomate e parmesão. R. Augusta, 538, Consolação, 3255-0351. 12h/1h (6ª e sáb., até 5h; dom., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.rocknrollburguer.com.br

Sorvetes

Casa Elli

A loja – conhecida por seus experimentos com sorvetes salgados – lança o sabor Queijo Boursin Capril do Bosque com Leite de Cabra (R$13/R$19), em parceria com a produtora de queijos artesanais Heloisa Collins. É fã de chocolate? Peça o sorbet de chocolate com mel. Al. Tietê, 163, Jd. Paulista, 3063-4741. 11h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cold Stone

O atrativo da casa, com matriz nos Estados Unidos, fica atrás do balcão: os atendentes arremessam o sorvete para uma chapa congelada, onde são acrescentados os ‘toppings’, entre frutas, biscoitos e chocolates. Há sabores como caramelo com flor de sal e passas ao rum (R$ 14,50/R$ 24,50).

R. Gaivota, 1.350, Moema, 5093-4487. 11h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.cscreamery.com.br