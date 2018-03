Zizi Possi é um dos destaques de show da semana; confira roteiro

Sexta (27)

Benito Di Paula

O cantor e compositor amigo de Charlie Brown toca sucessos da carreira como ‘Se Não For Amor’, ‘Retalhos de Cetim’, ‘Mulher Brasileira’ e, claro, ‘Charlie Brown’.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Sexta (27), 22h (abertura: 20h). R$ 140/R$ 270 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Caio Falcão e o Bando e Gustavo Galo

Caio Falcão e O Bando lançam o primeiro disco, ‘Tudo Verde’. Já o integrante da Trupe Chá de Boldo interpreta o repertório de seu primeiro disco solo, ‘Asa’ (2013).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sexta (27), 23h (abertura 22h). R$ 20/R$ 25.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Fábio Jorge

O cantor de músicas francesas apresenta sucessos de nomes como Charles Aznavour e Édith Piaf. Ele também interpreta músicas de compositores brasileiros.

Teatro do Ator (110 lug.). Pça. Roosevelt, 172, 3257-3207. Sexta (27) e sáb. (28), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hepcat

Formada na Califórnia em 1989, a banda participa do projeto ‘Cinco Noites de Ska’. No repertório, músicas dos cinco discos da carreira.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (27) e sáb. (28), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hey Jude

Show em homenagem aos Beatles, com artistas que integravam o musical ‘All You Need Is Love’ e orquestra.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sexta (27), 22h. R$ 50/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kleiton e Kledir

Prester a lançar disco novo, a dupla do Rio Grande do Sul apresenta os grandes sucessos da carreira. ‘Nem Pensar’, ‘Deu Pra Ti’ e ‘Canção da Meia-Noite’, gravada quando ambos faziam parte da banda Almôndegas, estão no show.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (27) e sáb. (28), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo Pretto e Swami Jr.

O duo de voz e violão apresenta as músicas do CD de estreia, ‘A Carne das Canções’, com repertório que destaca a produção da cena paulistana atual.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (27), 22h30. R$ 44.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Nando Reis

O cantor e compositor apresenta, no projeto ‘Sala de Estar’, músicas que o influenciaram, entre elas ‘Da Maior Importância’, de Caetano Veloso, e ‘Dear Prudence’, dos Beatles. Há também canções autorais como ‘Pra Você Guardei o Amor’ e ‘O Segundo Sol’.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (27) e sáb. (28), 21h; dom. (1), 19h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ras Bernardo

O cantor, que iniciou a carreira como vocalista da banda de reggae Cidade Negra, apresenta reggaes de sua autoria, além de uma versão para ‘Que Beleza’, de Tim Maia.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (27), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sara Pi

Soul, R&B e jazz fazem parte de ‘Wake Up’, seu segundo CD. A cantora espanhola interpreta as músicas do disco produzido pelo brasileiro Érico Moreira. ‘Wake Up’, ‘Neguinho’ e uma versão de ‘Ain’t No Sunshine’ são destaques do show. Participação de Luciana Mello.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (27), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Urbana Legion

Projeto de homenagem à banda Legião Urbana liderado por Egypcio, vocalista do Tihuana. No repertório da apresentação, músicas dos quatro primeiros álbuns da banda que tinha Renato Russo à frente, lançados entre 1985 e 1989. Marcão (guitarra), Lena Papini (baixo) – ambos membros da banda Bula – e PG (bateria), também do Tihuana – integram o projeto.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sexta (27), 22h. R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vespas Mandarinas

Lançado em 2013, ‘Animal Nacional’ é o nome do disco de estreia do quarteto formado por Chuck Hipolitho (guitarra e voz), Thadeu Meneghini (guitarra e voz), Flavio Guarnieri (baixo) e André Dea (bateria). ‘Cobra de Vidro’ e ‘Distraídos Venceremos’ estão no repertório do álbum.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sexta (27), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zizi Possi

Zizi Possi

A cantora divulga seu novo disco, ‘Tudo se Transformou’, em que mostra sua versão para ‘Meu Mundo e Nada Mais’, sucesso de Guilherme Arantes, e ‘Sem Você’, de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. No show, ela também revê ‘Com Que Roupa’ e ‘Filho de Santa Maria’, músicas gravadas em álbuns anteriores.

Teatro Cetip. Complexo Ohtake Cultural. Teatro (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros, 4003-5588. Sexta (27), 21h. R$ 160/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (28)

Adriana Sanchez

‘Salve Lua’ é o projeto em que a cantora e sanfoneira homenageia Luiz Gonzaga. Clássicos do Rei do Baião são revistos com um pé na tradição e também na modernidade, por meio de batidas eletrônicas e samplers.

Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sáb. (28), 22h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Casuarina

‘No Passo de Caymmi’ é o nome do CD mais recente do grupo de samba. No show, eles apresentam sucessos do estilo como ‘Lapinha’ (Baden Powell/Paulo César Pinheiro).

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (28), 21h30. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fábio Jorge

Leia mais acima

Hepcat

Leia mais acima

Kleiton e Kledir

Leia mais acima

Maria Bethânia

A cantora apresenta o espetáculo ‘Bethânia e as Palavras’. Acompanhada pelo violonista Paulo Dafilin e pelo percussionista Carlos Cesar, ela interpreta poemas de Manuel Bandeira, Cecília Meireles, entre outros. Na parte musical, canções como ‘Romaria’, de Renato Teixeira.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (28), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nando Reis

Leia mais acima

Paula Lima

Com foco no samba carioca, a cantora apresenta as músicas de seu álbum mais recente, ‘O Samba É do Bem’, com produção de Leandro Sapucahy. ‘Pro Mundo se Alegrar’ (Arlindo Cruz e Fred Camacho) está no repertório.

Teatro Cetip. Complexo Ohtake Cultural. Teatro (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros, 4003-5588. Sáb. (28), 21h. R$ 100/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pedro Mariano

O cantor apresenta o repertório do DVD ‘Pedro Mariano e Orquestra’, lançado no ano passado. No repertório, há releituras de ‘Pra Você Dar o Nome’ (Tó Brandileone) e ‘Simples’ (Jair Oliveira), além de ‘Um Pouco Mais Perto’, canção inédita que tem Ana Carolina entre os autores.

Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Sto. Amaro, 5693-4000. Sáb. (28), 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Susana Travassos e Chico Saraiva

A dupla apresenta o repertório do álbum ‘Tejo-Tietê’ (2012). A cantora portuguesa e o violonista brasileiro estabelecem, no álbum, conexões entre os rios das cidades em que moram.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sáb. (28), 22h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tim e Calo e Capela

A dupla apresenta o repertório do álbum ‘In Brazil’, mesclando folk e MPB. Já a banda destaca as músicas de seus dois discos.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (631 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (28), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Viva Raul

Com aparência semelhante à de Raul Seixas, o ator e músico Renato Ignácio homenageia o Maluco Beleza, que completaria 70 anos em 2015. ‘Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás’, ‘Medo da Chuva’ e ‘Metamorfose Ambulante’ estão no repertório do espetáculo.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (28), 21h. R$ 40/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zeca Baleiro

A apresentação do cantor e compositor marca a abertura da Ocupação Hilda Hilst. No show, ele resgata as canções do disco ‘Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé’, lançado em 2006, com poemas da escritora musicados pelo artista.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (28), 21h. R$ 20 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (1º)

Galldino

Fundador do Teatro Mágico, o cantor e compositor lança seu primeiro DVD, ‘Assim É – O Baile de Máscaras’, com performances de dança contemporânea, músicas pop e clássica. O artista também faz uma homenagem à banda Legião Urbana.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (631 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (1º), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Kleiton e Kledir

Leia mais acima

Maria Bethânia

Leia mais acima

Nando Reis

Leia mais acima

Rastapé

Com mais de 15 anos de carreira e 6 discos lançados, a banda apresenta grandes sucessos do forró compostos por Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, entre outros.

Sesc Itaquera. Pça. de Eventos. Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (1º), 15h. Grátis.

2ª (2)

Max de Castro

Acompanhado por uma banda de sete músicos, o artista faz uma homenagem a Erlon Chaves, maestro que trabalhou com seu pai, o cantor Wilson Simonal. Todas as facetas de Chaves são contempladas, entre elas a de autor de trilhas para cinema, novelas e televisão, além do balanço que deu origem ao movimento Pilantragem.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Doutor Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (2), 19h. Grátis. (retirar ingresso 1h antes).

3ª (3)

Mariene de Castro

Depois de uma homenagem a Clara Nunes, a cantora transcende o universo do samba baiano em seu quinto álbum, ‘Colheita’, e dialoga com compositores cariocas do estilo, entre eles Arlindo Cruz, autor de duas faixas. E relembra ‘Impossível Acreditar que Perdi Você’, sucesso de Márcio Greyck lançado em 1970.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (3), 21h. R$ 50/ R$ 140.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Who’s Bad

Homenagem a Michael Jackson encabeçada pelo saxofonista e arranjador Vamsi Tadepalli, à frente da The Ultimate Michael Jackson Tribute Band. ‘Don’t Stop Til’ Get Enough’, ‘Billie Jean’ e ‘Thriller’ estão no repertório.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 3ª (3), 21h. R$ 40/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (4)

Adriano Grineberg

Com os pés no blues, o pianista e cantor relembra músicas de seus dois álbuns acompanhado por Edu Gomes (guitarra), Rodrigo Canales, Felipe Romano (percussão) e Sandro Grineberg (bateria).

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (4), 22h30 (abertura 20h30). R$ 45. Cc.: todos. Cd: todos.

Hamilton de Holanda e Yamandu Costa

O bandolinista e o violonista apresentam as músicas do álbum ‘Luz da Aurora’, gravado por ambos em 2009, com temas como ‘Escorregando’.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (4), 21h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jennifer Souza e Ian Ramil

Os dois se apresentam no projeto ‘Prata da Casa’. Ela traz as canções do CD ‘Impossível Breve’ (2013) e ele joga luz sobre o repertório de ‘Ian’ (2014).

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (4), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (5)

Herod e Giallos

As duas bandas se encontram no projeto Prata da Casa. O Herod destaca as músicas de ‘Umbra’ (2013) e o Giallos o repertório de ‘¡CONTRA!’.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (5), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Cecília e Rodolfo

Com dois CDs e três DVDs lançados, a dupla apresenta sucessos como ‘Três Palavras’.

Brook’s SP (1.850 lug.). R. Carmo do Rio Verde, 83, Chác. Sto. Antônio, 5641-4510. 5ª (5), 22h30 (abertura; show 1h). R$ 50/R$ 70. Cc.: A. M e V. Cd.: R e V.

Tika e Paulo Neto

A cantora apresenta seu primeiro EP, além de novas composições com participações de Junio Barreto e Kika. O pernambucano apresenta as músicas do CD ‘Dois Animais na Selva Suja da Rua’, reeditado no ano passado com três novas faixas.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. 5ª (5), 21h (abertura 20h). R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Música Clássica

Coral Paulistano Mário de Andrade

No concerto que abre a temporada 2015 e celebra os 70 anos de Mário de Andrade, o coral interpreta o ‘Réquiem K 626’ de Mozart, além de ‘Missa Diligite’, obra de Camargo Guarnieri que homenageia o escritor.

Teatro Municipal. Salão Nobre. (180 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Hoje (27), 20h. R$ 20.

Madrigali Passaggiati

Quatro madrigais são interpretados em leitura para soprano, flauta e órgão. Ligiana Costa (soprano), Fernando Cardoso (cravo e órgão) e Giulia Tettamanti (flautas doces).

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (28), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Música de Câmara Brasileira

Filipe de Castro (flauta), Gerson Abreu (oboé), Jussan Cluxnei Canguçú (clarinete) e Marcos Fokin (fagote) participam desta edição da série, com obras de Heitor Villa-Lobos.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. 3ª (3), 12h. Grátis.

Osesp

Marin Alsop rege a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo No programa, obras do compositor norte- americano Christopher Rouse (‘Rapture’) e do austríaco Gustav Mahler (‘Sinfonia nº 5 em Dó Sustenido Maior’).

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (27), 21h; sáb. (28), 16h30. R$ 45 /R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop e Fray

A regente titular Marin Alsop e a convidada Valentina Peleggi participam do concerto com participação do pianista David Fray. No programa, obras de Joan Tower, Sergei Prokofiev, Wolfgang A. Mozart e Tchaikovsky.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (5), 21h. R$ 45/R$ 178. Ensaio aberto: 5ª (5), 10h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tardes de Óperas

A série começa no sábado (28) com uma montagem da ópera ‘La Bohème’, de Puccini, com direção cênica de Malu Gurgel, a soprano Javana Paiva e o tenor Eduardo Trindade. No domingo (1º), obras de Villa-Lobos são relidas com a participação da soprano Sheila Minatti, do tenor Daniel Umbelino, do barítono André Rabello e do maestro André dos Santos ao piano.

Theatro São Pedro. Sala Dinorá de Carvalho ( 50 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Sáb. (28), 17h; dom. (1º), 17h. Grátis.