Confira o roteiro de música desta semana

LEIA MAIS| Projeto celebra legado do Teatro Lira Paulistana

Sexta (8)

Guinga

O violonista, parceiro de Chico Buarque, Paulo César Pinheiro e Aldir Blanc, lança o álbum ‘Roendopinho’. O CD tem o músico interpretando temas de sua autoria na companhia de seu violão. ‘Cheio de Dedos’ e ‘Funeral de Billie Holliday’ são alguns deles.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sexta (8), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Isabella Taviani

Ao lado de Felipe Melanio (violão) e Marco Brito (teclado), ela apresenta o show ‘Intimista’. A cantora e compositora interpreta ‘Foto Polaroid’, ‘Sentido Contrário’, entre outros êxitos de sua trajetória.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sexta (8) e sáb. (9), 21h. R$ 100/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Krisiun

‘Forged in Fury’ é o décimo álbum do trio de heavy metal formado por Alex Camargo (voz e baixo), Moyses Kolesne (guitarra) e Max Kolesne (bateria). O grupo não deixa de fora músicas de projetos anteriores.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (8) e sáb. (9), 21h30. R$ 6/R$ 20.Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Martinho da Vila

‘Canta, Canta Minha Gente!’ é o nome do show que o cantor e compositor apresenta. Além de diversos sucessos – ‘O Pequeno Burguês’, ‘Canta, Canta Minha Gente’, ‘Ex-Amor’ – ele interpreta sambas-enredo.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (8) e sáb. (9), 21h30; dom. (10), 19h. R$ 15/R$ 50. (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Phillip Long

O artista, que tem o folk como principal influência, apresenta as músicas de seu álbum mais recente. ‘Zeitgeist’. ‘Softly as a Butterfly’’ e ‘Lake of Lovers’ estão entre os destaques do CD.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (8), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sorriso Maroto

O grupo de pagode apresenta show comemorativo dos 15 anos de carreira, com sucessos como ‘Assim Você Mata o Papai’, ‘Na Cama’ e ‘Clichê’.

Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sexta (8), 23h (abertura). R$ 40/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Terreno Baldio

Expoente do rock progressivo nacional, o sexteto faz show de relançamento de seu primeiro álbum, que chegou originalmente às lojas em 1976. As faixas ‘Loucuras de Amor’ e ‘Quando as Coisas Ganham Vida’ fazem parte do trabalho.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (8), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (9)

Ana Cañas

Com pegada roqueira, ‘Tô Na Vida’ é seu quarto disco de estúdio. Ela apresenta seu repertório, totalmente autoral. Entre os destaques do repertório estão a faixa-título, ‘Existe’ e ‘Madrugada Quer Você’.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sáb. (9), 19h; dom. (10), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Branco Mello

Cantor, compositor e baixista dos Titãs, o músico apresenta show acústico. Acompanhado apenas por seu violão, ele relembra ‘Flores’, ‘Tô Cansado’ e outros sucessos de sua banda, além de contar histórias sobre as composições.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Flora Matos

Enquanto não lança o álbum ‘Do Lado de Fora’, a rapper apresenta o show ‘Disco Eco Voador’, que celebra os cinco anos da mixtape ‘Flora Matos X Stereodubs’. Ela também interpreta músicas inéditas.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (9), 20h30. Grátis.

Karnak

Com André Abujamra à frente, o grupo promove fusões sonoras. Músicas como ‘Estamos Adorando Tókio’ e ‘Comendo Uva na Chuva’ fazem parte do show.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Krisiun

Isabella Taviani

Virgínia Rosa

Em seu quinto álbum, ‘Virgínia Rosa Canta Clara’, grandes sucessos de Clara Nunes são resgatados. Ao lado de cinco músicos, a cantora relê ‘Tristeza Pé no Chão’, ‘O Mar Serenou’, ‘Menino Deus’, entre outros clássicos.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (9), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Martinho da Vila

Dom. (10)

Ana Cañas

Branco Mello

Charlie e os Marretas

Ícones do funk setentista como James Brown, Parliament e The Meters inspiram a banda, que também bebe do jazz, hip hop e música latina. Eles apresentam o repertório de seu álbum de estreia, com faixas como ‘Baile da Pesada’ e ‘Quimpasse’.

Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (10), 16h. Grátis.

Curumin

Curumin

Ele faz show dedicado ao repertório de Stevie Wonder. Ao lado dos músicos Zé Nigro, André Lima e Lucas Martins, ele interpreta clássicos como ‘You Are the Sunshine of My Life’, ‘Superstition’ e ‘Master Blaster’.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Dom. (10), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Karnak

Martinho da Vila

Nanny Soul

Ao lado de quatro músicos, ela apresenta repertório dedicado à soul music. Músicas de Amy Winehouse, Cassiano e Michael Jackson fazem parte do show.

Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (10), 13h30. Grátis.

Roberta Valente

Pandeirista e pesquisadora de choro e samba, ela interpreta clássicos dos dois estilos. Jacob do Bandolim, Pixinguinha e Nelson Cavaquinho são alguns dos compositores cujas composições são relembradas.

Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência (350 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Dom. (10), 16h.

Yvison Pessoa

‘Trajetórias’ é o primeiro trabalho solo do artista, fundador do Quinteto em Branco e Preto. Samba de roda, partido alto e jongo estão entre os estilos do repertório.

Sesc Itaquera. Praça de eventos. Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (10), 16h. Grátis.

2ª (11)

Benjamin Taubkin e Ivan Vilela

Benjamin (piano) e Ivan (viola) se encontram para interpretar suas respectivas composições. Eles também homenageiam Milton Nascimento, em set dedicado a ele.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Doutor Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (11), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (12)

O Bardo e o Banjo

A banda folk formada por Wagner Creoruska (banjo, percussão e vocal), Marcus Zambelo (mandolin, sapateado e vocal), Antonio de Souza (fiddle) e Maurício Pilcsuk (baixo e vocais) apresenta músicas de seu primeiro disco, ‘Homepath’. Eles também interpretam releituras de Black Sabbath e Motorhead.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (12), 21h30 (abertura, 20h30). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (13)

Isto é Nosso

O quarteto de choro apresenta os grandes clássicos do estilo.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 4ª (13), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

5ª (14)

Alessandra Leão

A cantora lança o EP ‘Língua’, que encerra a trilogia de mesmo nome concebida por ela com o compositor e produtor Caçapa, a atriz e dramaturga Luciana Lyra e a artista gráfica Vânia Medeiros. Ná Ozzetti, que gravou com Alessandra a faixa ‘Pássaros, Mulheres e Peixes’, participa da apresentação.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (14), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

De Brito

Folk e blues fazem parte do caldeirão sonoro do artista, que apresenta as músicas de seu álbum de estreia, lançado em 2014. Ele também interpreta covers de Nick Cave e Tom Waits.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (14), 20h30; R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta

A big band fez fama com um repertório que vai do samba-rock ao funk, passando até por referências de música jamaicana. Eles destacam as músicas de seu quarto álbum, ‘A Nave Mãe Segue Viagem’ (2015) e homenageiam mestres da black music nacional.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (14), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Leila Pinheiro

Formando um duo de piano e teclado com o músico Rodrigo Tavares, a cantora apresenta o show ‘Por Onde Eu For’. Ela destaca canções inéditas de seu novo EP, com canções de Adriana Calcanhotto, Guilherme Arantes, Marina Lima e uma parceria sua com Zélia Duncan.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (14), 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Turma do Pagode

‘Mania do Brasil’ é o nome do trabalho mais recente do grupo, com inéditas e três regravações.

Brook’s SP (1.500 lug.). R. Carmo do Rio Verde, 83, Chác. Sto. Antônio, 5641-4510. 5ª (14), 23h (abertura; show 1h30). R$ 50/R$ 70. Cc.: A. M e V. Cd.: R e V.

Especial

A Gente Faz a Festa

Péricles, Thiaguinho e Chrigor, ex-membros do grupo Exaltasamba, comandam a segunda temporada do projeto. Os cantores Hellen Caroline e Lucas Morato fazem a abertura da apresentação.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (12), 23h (abertura da casa, 21h). R$ 50/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Denise Manzo & Ísis Biazolli

Na primeira parte do concerto, as pianistas apresentam obras que aludem à Revolução Francesa. Por fim, interpretam composições com foco na revolução feminista.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (9), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Ilumina Festival

Concebido pela violista americana Jennifer Stumm, o evento é composto por solistas consagrados. Entre eles estão o baixista americano Joseph Conyers, o violoncelista italiano Giovanni Gnocchi, o pianista brasileiro Cristian Budu e a violista alemã Julia Gartemann. Eles tocarão obras de grandes autores ao lado de jovens instrumentistas. Durante o dia, há intervenções e atividades no Masp.

Masp. Auditório Unilever (374 lug.). Av. Paulista, 1578, Bela Vista, 3149-5959. Dom. (10), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).