Confira o roteiro de música da semana; David Guetta é uma das atrações

LEIA MAIS| Rico Dalasam faz show com Thiago Pethit

Sexta (15)

Ele volta ao Brasil para apresentar músicas de seu último álbum, ‘Listen’, lançado em 2014. Robin Schulz, DJ que se apresenta no País pela primeira vez, faz a abertura da noite.

Pavilhão Anhembi (15.000 lug). Av. Prof. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Hoje (15), 22h. R$ 240/R$ 520 (vendas apenas pelo site www.ingressorapido.com.br).

O grupo, que tem Tom Veloso (filho de Caetano) como integrante, reúne influências do rock progressivo e do Clube da Esquina. Eles apresentam as músicas de ‘Continuidade dos Parques’, álbum lançado no ano passado.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Hoje (15), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Grupo Pau Brasil e Quartabê

Os dois quintetos participam do projeto ‘Lira Paulistana: 30 anos. E Depois?’. O Pau Brasil apresenta seu próprio repertório, enquanto o Quartabê – cujos integrantes acompanham Arrigo Barnabé no projeto ‘Claras e Crocodilos’ –, se dedica à obra do maestro Moacir Santos.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Hoje (15), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jussara Silveira

A cantora relê parcerias de Beto Guedes e Ronaldo Bastos no álbum ‘Pedras que Rolam, Objetos Luminosos’.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (15), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Alcina e Vânia Bastos

As cantoras estão juntas no show ‘Chorinho Bom – Tributo ao Mestre Pixinguinha’. ‘Urubu Malandro’, ‘Carinhoso’ e ‘Rosa’ figuram no repertório.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Hoje (15), sáb. (16) e dom. (17), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia da apresentação).

Paulinho Moska

‘Violoz – Paulinho, Violões e Voz’ é o nome do show do cantor e compositor. Acompanhado apenas por seu violão, ele interpreta sucessos da carreira.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Hoje (15), 21h. R$ 120/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rodrigo Campos

Tendo a cultura japonesa como referência, o músico lança o álbum ‘Conversas com Toshiro’. Marcelo Cabral (baixo), Curumim (bateria), Dustan Gallas (teclados), Thiago França (sopros), Juçara Marçal (vocal) e Ná Ozzetti (vocal) o acompanham.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Hoje (15), 22h. R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanessa da Mata

Além de interpretar composições próprias, a cantora interpreta no show ‘Delicadeza’ músicas de artistas que a influenciaram. ‘Chovendo na Roseira’ (Tom Jobim) é uma delas.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Hoje (15) e sáb. (16), 21h30. R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vitor Ramil

Compositor já gravado por nomes como Ney Matogrosso e Milton Nascimento, o gaúcho apresenta sua ‘estética do frio’. O argentino Santiago Vazquez participa do show.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (15), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (16)

Ele dá início às comemorações dos 40 anos de carreira. Em apresentação solo, ele interpreta músicas marcantes como ‘Cheia de Charme’, ‘O Melhor Vai Começar’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’, seu primeiro sucesso. Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sáb. (16), 21h. R$ 100/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Inocentes e Jonatta Doll

Show que integra o projeto ‘Lira Paulistana: 30 anos. E Depois?’. A banda que marcou o punk nacional interpreta as músicas dos 35 anos de carreira, com participação de Doll.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (16), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Karina Buhr

Em seu novo disco, ‘Selvática’, a cantora defende temas variados, que vão desde contestações sociais até reflexões sobre o sexo feminino.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (16), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Alcina e Vânia Bastos

Ninfas

A banda argentina, formada por nove mulheres, apresenta sua mistura de sons latinos.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nivaldo Ornelas

No show ‘A Música através do Sonho’, o saxofonista celebra 50 anos de carreira. Egberto Gismonti e Wagner Tiso participam.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Supercordas

‘Terceira Terra’ é o terceiro álbum do quinteto. O novo trabalho mantém a psicodelia que caracteriza o grupo, mas com canções que retratam o contexto social e político, entre elas ‘Colunas’.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (16), 21h (abertura, 20h). R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Trupe Chá de Boldo

O super grupo composto por 13 integrantes destaca o repertório do álbum ‘Presente’, lançado este ano e que foi editado em vinil.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vanessa da Mata

Dom. (17)

Maria Alcina e Vânia Bastos

Nivaldo Ornelas

Trupe Chá de Boldo

2ª (18)

Zé Geraldo

O artista continua na estrada com o show que celebra seus 70 anos. Ele relembra ‘Cidadão’ e ‘Senhorita’, entre outras músicas.

Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, Metrô Sé, 3111-7000. 2ª (18), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

4ª (20)

Clima

O compositor e artista plástico lança ‘Monumento ao Soldado Desconhecido’. Nuno Ramos, Romulo Fróes e Rodrigo Campos são alguns dos nomes que participam do show.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (20) e 5ª (21), 21h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (21)

Cachorro Grande

A banda destaca músicas do álbum ‘Costa do Marfim’, lançado em (2014).

The Blue Pub (150 lug.). Al. Ribeirão Preto, 384, Bela Vista. 5ª (21), 23h. R$ 55/R$ 75. Cc.: todos. Cd.: todos.

Clima

Filipe Ret

O rapper apresenta as músicas do álbum ‘Revel’ (2015).

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 5ª (21), 23h (abertura, 21h). R$ 40/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Joby Burgess

Percussionista que já trabalhou com Naná Vasconcelos e Stewart Copeland (ex-The Police), o inglês apresenta as facetas de seu trabalho.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (21), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lucas Vasconcellos

Integrante do grupo Letuce, ele apresenta músicas de seus dois álbuns solo, ‘Falo de Coração’ (2013) e ‘Adotar Cachorros’ (2015).

Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-5558. 5ª (21), 20h. Grátis.

Teresa Cristina

‘Teresa Cristina canta Cartola – Um poeta de Mangueira’, que deu origem a CD e DVD, é um mergulho da cantora na obra do compositor.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312.5ª (21), 21h. R$ 120/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

A Gente Faz a Festa

Péricles, Thiaguinho e Chrigor, ex-membros do grupo Exaltasamba, comandam o projeto que chega à segunda temporada.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (19), 23h (abertura da casa, 21h). R$ 50/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival de Verão

Em sua primeira edição, o evento recebe no sáb. (15) Emicida (18h), Marcelo D2 (19h30) e Criolo (21h30). No domingo, é a vez de Dream Team do Passinho (17h), MC Gui (18h), Ludmilla (19h30) e Anitta (21h).

Urban Stage (9.900 lug.). Rua Voluntários da Pátria, 498, Santana. Sáb. (16) e dom. (17), 15h (abertura). R$ 140/R$ 250. (vendas pelo site e pontos de venda Ingresso Rápido).

Música Clássica

Ensemble Almah

O sexteto mostra repertório clássico composto no período modernista.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (16), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).