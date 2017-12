Confira o roteiro de música desta semana

LEIA MAIS| Cauby Peixoto lança ‘A Bossa de Cauby’

Sexta (5)

Art Popular

Em show de carnaval, o grupo apresenta seus sucessos na companhia dos convidados Bateria Descontrole, Sambalada e Simples Sorriso.

Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sexta (5), 23h. R$ 30/R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Death

Precursor do punk, o trio americano formado por Bobby Hackney (baixo e voz), Bobbie Duncan (guitarra) e Dennis Hackney (bateria) apresenta as músicas do álbum ‘For the Whole World to See’ (2009), com músicas gravadas em 1975.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (5), 21h30. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Bosco

O cantor e compositor toca o repertório do disco ‘40 Anos Depois’ (2012), em comemoração às suas quatro décadas de carreira. Além de mostrar novas versões para clássicos que marcaram sua trajetória, ele relê canções feitas por Milton Nascimento, Noel Rosa, Tom Jobim e Paulinho da Viola.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (5) e sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Gadú

Terceiro álbum da artista, ‘Guelã’ (2015) tem seu repertório levado ao palco. O CD tem sonoridade introspectiva, com destaque para a releitura de ‘Trovoa’ (Maurício Pereira).

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (5) e sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Patrulha do Espaço e Edu Falaschi

O grupo de rock criado nos anos 1970 convida Falaschi (ex-Angra e atual Almah) para show do projeto ‘Lira Paulistana: 30 Anos. E Depois?’.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sexta (5), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Projetonave

O grupo celebra o projeto Mixtape, lançado em cassete há dois anos, ao lado de parceiros. Black Alien e Rico Dalasam estão entre os convidados de hoje (5). Izzy Gordon e Raphão Alaafin são alguns dos que estarão no palco com o grupo no sábado (6).

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (5) e sáb. (6), 21h. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado hoje). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (6)

A.B.R.A

Iara Rennó, Cibelle, Rubinho Jacobina, Ricardo Imperatore e a banda Do Amor interpretam as músicas do álbum ‘Amigos Bandidos Residentes no Amor Pré & Carnaval’ (2012). Eles também antecipam marcinhas inéditas de EP que será lançado ainda este ano.

Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (6) e dom. (7), 17h. Grátis.

Agora Vai

O bloco, criado na Barra Funda. apresenta marchinhas próprias. Na Casa de Francisca, eles fazem uma versão de bolso do show.

Sesc Vila Mariana. Pça. de Eventos (300 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (6), 15h. Grátis.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sáb. (6), 21h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cícero. Foto: Mariana Caldas/Div.

Cícero

Sonoridades eletrônicas e orgânicas se equilibram em ‘A Praia’ (2015), seu terceiro CD. ‘Frevo por Acaso n°2’ e ‘De Passagem’ estão entre os destaques.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (6) e dom. (7), 19h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Bosco

Leila Pinheiro

Acompanhada por jovens músicos, a cantora apresenta o show ‘Eu Canto Samba’. no qual interpreta diferentes vertentes do estilo. Dorival Caymmi e Ivan Lins estão entre os compositores lembrados.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (6) e dom. (7), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Gadú

Projetonave

Tiago Iorc

‘Troco Likes’ (2015) é o quarto álbum do artista. ‘Amei te Ver’ e ‘Mil Razões’ estão no repertório.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Violeta de Outono e Fernanda Kostchak

Em show do projeto ‘Lira Paulistana. 30 Anos. E Depois?’, o grupo formado nos anos 1980 convida a violinista, integrante da banda Vanguart.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (6), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (7)

A.B.R.A

Cícero

Cólera

Atualmente formada por Wendel (voz), Fábio (guitarra), Val (baixo) e Pierre (bateria), a banda punk apresenta clássicos do seu repertório em show do projeto ‘Lira Paulistana: 30 Anos. E Depois?’.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (7), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Bosco

Leila Pinheiro

Maria Gadú

Noca da Portela

Acompanhado pela banda Mania de Samba, o artista canta músicas que marcaram sua carreira.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (7), 20h. Grátis.

Tiago Iorc

2ª (8)

Fernanda Takai

A integrante do Pato Fu apresenta músicas de seus três álbuns solo: ‘Onde Brilhem os Olhos Seus’ (2007), ‘Luz Negra’ (2010) e ‘Na Medida do Impossível’ (2015).

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 2ª (8) e 3ª (9), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Karol Conka

‘Boa Noite’ e ‘Toda Doida’ são alguns dos sucessos da artista, importante nome do hip-hop nacional.

Sesc Bom Retiro. Pça. de Convivência (350 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. 2ª (8), 16h30. Grátis.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

‘OBMJ Ataca’ é o novo álbum da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Com título baseado no filme ‘Marte Ataca!’ (1996), o primeiro trabalho autoral do grupo homenageia a ficção científica. O repertório é totalmente instrumental.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 2ª (8), 16h. Grátis.

Ratos de Porão

Com João Gordo à frente, o grupo – que em 2016 completa 35 anos de carreira – participa do projeto ‘Lira Paulistana: 30 Anos. E Depois?’.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 2ª (8), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tiê

‘Esmeraldas’ (2014) é o nome do álbum mais recente da cantora e compositora. Ela interpreta seu repertório, que tem músicas como ‘A Noite’, tema da novela ‘I Love Paraisópolis’.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 2ª (8) e 3ª (9), 19h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (9)

As Mercenárias

A importante banda punk dos anos 1980, formada só por mulheres, participa do projeto ‘Lira Paulistana: 30 Anos. E Depois?’. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 3ª (9), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro

No ‘Baile Lambalada’, pai e filho destacam ritmos caribenhos, entre eles cumbia, carimbó e lambada.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 3ª (9), 16h. Grátis.

Fernanda Takai

Figueroas

Com influências do brega e da guitarrada, a banda de Alagoas apresenta as músicas do álbum ‘Lambada Quente’ (2015), o primeiro da carreira.

Sesc Consolação. Ginásio Verde. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 3ª (9), 16h30. Grátis.

Tiê

4ª (10)

Luiza Lian

A cantora e compositora apresenta o repertório de seu primeiro disco, lançado no ano passado, com influências tropicalistas.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (10), 21h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (11)

Eletrofunky

Músicas de Erykah Badu e do grupo Jamiroquai estão no repertório da apresentação do sexteto.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (11), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Especial

Das Bandas do Oficina

A temporada de shows de verão do Teat(r)o Oficina termina com o grupo Revista do samba. O trio recebe convidados para celebrar o Carnaval.

Teatro Oficina (350 lug.). R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3104-0678. Sáb. (6), 20h. R$ 10/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Rock’aval – Folia Rock’n Roll

O projeto é composto por shows de rock em pleno Carnaval. O grupo Supercombo faz show no sábado (6), enquanto Kid Vinil e o grupo Magazine são as atrações de domingo (7). Nem Liminha Ouviu e Vespas Mandarinas se apresentam, respectivamente, na 2ª (8) e na 3ª (9).

Sesc Interlagos. Pça. Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Sáb. (6), dom. (7), 2ª (8) e 3ª (9), 16h. Grátis.

Caia na Lambada

Felipe Cordeiro, Manoel Cordeiro, Robertinho de Recife e Roberta do Recife apresentam repertório calcado na lambada e no brega.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (6) e dom. (7), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.