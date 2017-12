Confira o roteiro de música da semana

LEIA MAIS| Zeca Baleiro interpreta sucessos e inéditas em novo show

Sexta (12)

BNegão & Seletores de Frequência

Soul e referências afro-brasileiras estão presentes em ‘TransmutAção’ (2015), terceiro disco do grupo. ‘Agô’ e ‘No Momento (100%)’ estão no repertório.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (12) e sáb. (13), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Curumin & The Aipins

Show dedicado ao repertório de Stevie Wonder. Ao lado dos músicos Zé Nigro, André Lima e Lucas Martins, Curumin interpreta clássicos como ‘You Are the Sunshine of My Life’ e ‘Superstition’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (12), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eduardo Gudin & Notícias dum Brasil

Completando 50 anos de carreira em 2016, o compositor se apresenta ao lado do grupo, interpretando as músicas do álbum ‘Eduardo Gudin & Notícias dum Brasil 4’ (2015).

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (12) e sáb. (13), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jonnata Doll e os Garotos Solventes

A banda de rock conhecida por sua performance enérgica interpreta músicas de seu primeiro álbum, lançado em 2014. ‘O Mundo Contra Nós’ e ‘A Rua de Trás’ estão no repertório.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (12), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Moreno Veloso

Em ‘Coisa Boa’, seu segundo disco solo, o cantor e compositor usa timbres característicos da Bahia envolvidos em uma estética cool. ‘Um Passo à Frente’ e ‘Num Galho de Acácias’ são algumas das músicas registradas no álbum.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sexta (12), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wilson das Neves

O baterista, músico de Chico Buarque há três décadas, interpreta composições próprias. Chico, Aldir Blanc e Paulo César Pinheiro são seus letristas recorrentes.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (12) e sáb. (13), 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (13)

BNegão & Seletores de Frequência

Leia mais acima

Chico César

Ele apresenta as músicas de seu álbum mais recente, ‘Estado de Poesia’ (2015). Além da faixa que dá nome ao CD, gravada por Maria Bethânia, ele interpreta as novas ‘Da Taça’ e ‘Caninana’.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (13), 19h; dom. (14), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

De Menos Crime

‘São Mateus Pra Vida’ (1998) é o clássico da discografia do trio de rap, que toca seu repertório na íntegra.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (13), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dingo Bells e Maglore

Atrações da edição nacional do Lollapalooza, as bandas fazem show conjunto. O Dingo Bells destaca as músicas de ‘Maravilhas da Vida Moderna’ (2015), seu álbum de estreia. Já o Maglore interpreta as músicas de ‘III’ (2015).

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (13), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Eduardo Gudin & Notícias dum Brasil

Leia mais acima

Los Sebosos Postizos

Projeto capitaneado por músicos da Nação Zumbi, o grupo apresenta versões para músicas de Jorge Ben Jor. ‘O Telefone Tocou Novamente’ é um dos sucessos relidos.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (13), 23h59

(abertura, 22h). R$ 50/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Moh! Kouyaté

O guitarrista da Guiné, apresenta estilos característicos de sua região.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (13), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulinho Moska

‘Violoz – Paulinho, Violões e Voz’ é o nome do show do cantor e compositor. Acompanhado apenas por seu violão, ele interpreta sucessos da carreira.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

O Terno e Suzana Salles

Em show do projeto ‘Lira Paulistana: 30 Anos. E Depois?’, o trio e a cantora interpretam seus respectivos repertórios.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (13), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Valesca Popozuda

‘Carnavalesca’ é o nome do bloco de Carnaval da intérprete de ‘Beijinho no Ombro’.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (13), 23h (abertura). R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Virginia Rodrigues e Fabiana Cozza

Ao lado de cinco músicos, as duas cantoras interpretam canções de Dorival Caymmi, Paulinho da Viola, e outros.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (13), 21h; dom. (14), 19h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wilson Das Neves

Leia mais acima

Dom. (14)

Ana Cañas

Com pegada roqueira, ‘Tô Na Vida’ é seu quarto disco de estúdio. Ela apresenta seu repertório, totalmente autoral.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (14), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Anelis Assumpção e os Amigos Imaginários

Em seu segundo álbum, a cantora e compositora mescla diversos estilos com a sonoridade ousada criada por sua banda.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (14), 16h. Grátis.

Chico César

Leia mais acima

Maite Hontéle

A trompetista holandesa, que já excursionou com o Buena Vista Social Club, interpreta ritmos latinos.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (14), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulinho Moska

Leia mais acima

Quartabê

Maria Beraldo Bastos (clarinete e clarone), Joana Queiroz (clarinete, clarone e saxofone), Ana Karina Sebastião (baixo elétrico) e Mariá Portugal (bateria) são parceiras de Arrigo Barnabé no projeto ‘Claras e Crocodilos’. Ao lado de Rafael Montorfano (piano e teclados), elas apresentam músicas de ‘Lição #1: Moacir’, CD dedicado ao maestro Moacir Santos.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (14), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Virginia Rodrigues e Fabiana Cozza

Leia mais acima

3ª (16)

André Frateschi

Ao lado da banda Heroes, ele interpretou músicas de David Bowie por sete anos seguidos no extinto Studio SP. O cantor continua com o projeto, interpretando músicas de toda a carreira do Camaleão.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (16), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (18)

Cida Moreira

‘Soledade’ (2015) é álbum em que a cantora e pianista passeia por diversas sonoridades. ‘Forasteiro’ (Thiago Pethit e Hélio Flanders) e ‘Um Gosto de Sol’ (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) foram incluídas no CD.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, 2168-1776. 5ª (18), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Maíra Freitas

Em show com participações de Marina de la Riva e João Sabiá, a cantora e pianista – filha de Martinho da Vila – lança o álbum ‘Piano e Batucada’ (2015).

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (18), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Negro Léo

‘Niños Heroes’ (2015) é seu novo disco. No trabalho do maranhense radicado no Rio, guitarras dissonantes e sujas se unem a vocais crus, em canções experimentais como ‘Pulque’ e ‘Sanduíche Refrigerado’.

Centro Cultural São Paulo. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (18), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Otto

Na turnê ‘Recupera’, ele apresenta músicas que não costumam figurar no repertório usual de suas apresentações.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 5ª (18), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Mostra Prata da Casa

Seleção com artistas que se apresentaram no projeto em 2015. A programação é aberta na 3ª (16), com Tigre Dente de Sabre e Inky. Na 4ª (17), estão no palco Zé Manoel e Lucas Arruda. Dona Glorinha do Coco e Francisco, El Hombre fazem show na 5ª (18).

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (16), 4ª (17) e 5ª (18), 21h. R$ 10. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Orquestra Sinfônica Municipal

A orquestra se apresenta pela primeira vez em 2016. Regida por John Neschling, o grupo interpreta ‘Sinfonia nº 2 em Dó Menor’, de Mahler. Camila Titinger e Lidia Schäffer são as solistas.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (13), 20h; dom. (14), 17h. R$ 25/ R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.