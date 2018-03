‘Rota do gim’ apresenta drinques exclusivos em bares e restaurantes da cidade

A 1ª Rota do Gin Nacional reúne 14 casas com receitas exclusivas de drinques preparados com o destilado, que estarão no cardápio de 6ª (2) a 16/3. O circuito inclui bares e restaurantes em São Paulo e foi criado pelo empresário e mixologista Rodrigo Marcusso. Confira as opções:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

B.A.R

O bar e restaurante serve o ‘Dracola’ (R$ 30; foto acima), com gim, purê artesanal de framboesa, limão-siciliano e abacaxi, açúcar mascavo, flor comestível e um twist de limão-siciliano. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 771, 3045-2242. 18h/2h (sáb., 16h/2h; fecha dom. e 2ª).

Biri Nait

O ‘Rabetão’ (R$ 26) leva gim, angostura de laranja, cardamomo, caju, morango e água tônica. R. Cunha Gago, 864, Pinheiros, 3032-9028. 19h/4h (6ª e sáb., 20h/4h; fecha dom., 2ª e 3ª).

Central Caos

O espaço dos sócios sócios Cadu Paz e José ‘Tibira’ Martins serve o ‘Draco Gin Kiro’ (R$ 27; foto), feito com gim, refrigerante de gengibre, angostura de tangerina, zimbro e folha de alecrim. R. General Júlio Marcondes Salgado, 321, Campos Elísios, 3791-5391. 13h/1h (5ª, 13h/3h; 6ª, 13h/3h; sáb., 20h/3h; fecha dom. e 2ª).

Clube V.U

A balada serve o ‘Sunday Morning’ (R$ 25), preparado com gim, suco de tangerina, licor de Yuzu e sakê. R. Lavradio, 559, Barra Funda, 3661-2095. 20h/2h (6ª e sáb., 22h/5h; fecha dom., 3ª e 4ª).

Così

O restaurante serve o ‘Tom Collins’ (R$ 30), que leva gim, suco de limão, açúcar e água com gás. R. Barão de Tatuí, 302, Santa Cecília, 3826-5088. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h).

Empório Sagarana

A receita do ‘GT Draco’ (R$ 20) leva gim, água tônica, pepino e gelo. R. Aspicuelta, 271, V. Madalena, 3031-0816. 14h/20h (5ª a sáb., 14h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

Freddy

O restaurante francês prepara o ‘Dark Draco’ (R$ 30; foto), que leva gim, curaçau blue e suco de cranberry. R. Pedroso Alvarenga, 1.170, Itaim Bibi, 3167-0977. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 19h/1h; dom., 12h/17h).

Guarita

Em Pinheiros, o bar serve o ‘Elliot’ (R$ 25), feito com gim, mel, maracujá e pimentas brasileiras ao perfume de priprioca, um tipo de erva. R. Simão Álvares, 952, Pinheiros, 3360-3651. 18h/2h (sáb., 17h/3h; dom., 17h/0h; fecha 2ª).

Jamile

No Jamile, o ‘Laura Sour’ (R$ 29,90; foto) leva gim, limão cravo, chá de sálvia e suco de tangerina. R. 13 de Maio, 647, Bela Vista, 2985-3005. 12h/15h e 20h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 20h/1h; dom., 12h/17h; fer., 12h/16h e 20h/0h).

Lar Mar

O ‘Spicy Basil Collins’ (R$ 29) é preparado com gim infusionado com manjericão e pimenta da jamaica, xarope de açúcar, água com gás e suco de limão-siciliano. R. João Moura, 613, Pinheiros, 99364-5114. 12h/0h (dom., 12h/20h; fecha 2ª e 3ª).

MéZ

A ‘Lemongrass Tonic’ (R$ 28) leva gim, tônica, limão-siciliano, espuma de capim santo, óleo de casca de laranja e zimbro. R. Dr. Mario Ferraz, 561, Itaim Bibi, 2538-8196. 12h/1h (6ª e sáb., até 2h; dom., até 23h; 2ª, 12h/15h).

Ogoru Sushi & Bar

O bar serve o ‘Sumô’ (R$ 25; foto), feito com gim, absinto, um punhado de romã, um twist de limão-siciliano, um ramo de tomilho e água tônica. R. Campos Bicudo, 141, Itaim Bibi, 2609-2622. 12h/15h e 19h/23h (5ª a sáb., até 0h30; fecha dom.).

Sal

Do chef Henrique Fogaça, o local serve o ‘Bebo’ (R$ 30), que leva gim, mel, gengibre e limão. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Morumbi, 3198-9505. 10h/23h (dom., 12h/23h).

Terço

O ‘Terço Draco’ (R$ 29; foto) é feito com gim, gengibre, limão, clara de ovo e vinho do Porto. R. Baltazar da Veiga, 246, Vila Nova Conceição, 3562-2192. 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/15h e 17h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; fecha 2ª).