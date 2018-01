Rodrigo Andrade expõe pinturas recentes na Galeria Millan

Pintura recente de Rodrigo Andrade. Foto: Galeria Millan

No fim deste ano, Rodrigo Andrade ganhará uma retrospectiva na Estação Pinacoteca. Enquanto isso, o artista exibe sua produção mais recente em ‘Duas Cavernas’, que ocupa a Galeria Millan e o seu Anexo.

A mostra reúne cerca de 30 pinturas, marcadas pelo acúmulo de tinta, típico da produção do artista. As obras são divididas em três grupos.

O primeiro apresenta, na galeria, seu trabalho com paisagens, inspiradas em mestres como Uccello e Bellini. Já o anexo recebe criações mais abstratas de Andrade.

A exposição ainda reúne um conjunto de criações apelidadas de ‘figuras binárias’. Nelas, o artista busca retratar sempre dois elementos lado a lado. Uma delas é um mural de seis metros de altura que dá nome à mostra.

ONDE: Galeria e Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360 e 1.416, V. Madalena, 3031-6007. QUANDO: Inauguração: 5ª (1º). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Até 1º/7. QUANTO: Grátis.

Confira outras inaugurações da semana:

Amanda Mei

A artista apresenta desenhos e esculturas recentes na mostra ‘Acordos, Desvios ou Diálogos’, contemplada com o Prêmio Funarte de Arte Contemporânea de 2015. Nas obras, Amanda se inspira na teoria do Big Bang e estudos sobre o universo. Funarte. Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. Inauguração: sáb. (27), 15h. 10h/18h. Grátis. Até 10/7.

Coletivo Apoena

Formado por Pedro Orlando e Karla Brito, o coletivo apresenta 20 fotografias do projeto ‘Joias Folheadas’. Nas obras, eles registraram artistas utilizando acessórios feitos de papel. Oficina Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-4704. Inauguração: sáb. (27), 14h. 9h/20h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 30/6.

Erica Ferrari

É montada a instalação ‘Estudo para Monumento’. Na obra, Erica contrói duas fachadas inspiradas em construções que foram atacadas em atos políticos: o Columbushaus, de Berlim, na Alemanha, e a sede da União Nacional dos Estudantes, no Rio. Funarte. Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. Inauguração: sáb. (27), 15h. 10h/18h. Grátis. Até 8/7.

Fábio Flaks

Inspirada na série de serigrafias ‘The Last Supper’, de Damien Hirst, o artista criou um conjunto de pinturas. As obras são apresentadas em ‘There Is no Supper’, na programação do 21º Cultura Inglesa Festival. Centro Brasileiro Britânico. R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros, 3819-4120. Inauguração: dom. (28). 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/16h). Grátis. Até 18/6.

Felipe Oliveira Melo

No 21º Cultura Inglesa Festival, ‘God Save the Queen’ reúne trabalhos de Felipe Oliveira Melo, nos quais o artista faz intervenções em imagens da Rainha Elizabeth II. Centro Brasileiro Britânico. R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros, 3819-4120. Inauguração: dom. (28). 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/16h). Grátis. Até 18/6.

Fronteiras, Limites, Interseções: entre Arte e Design

A mostra coloca, lado a lado, obras de designers e artistas visuais brasileiros. Entre os 57 nomes que são expostos estão Nazareth Pacheco, Irmãos Campana e Tunga. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Inauguração: sáb. (27), 11h. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 30/7.

Glen Lasio

Em ‘What Happens When’, o italiano expõe dez obras feitas durante sua residência artística em São Paulo. Nelas, Lasio se inspirou na paisagem urbana da capital. Galeria Nicoli. R. Peixoto Gomide, 1.736, Jd. Paulista, 3062-7430. Inauguração: 6ª (26). 10h30/18h30 (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 1º/7.

Marcia Thompson

Entre as obras de ‘B.L.O.C.O.S’, a artista criou massas de tinta a óleo com gesso e as colocou dentro de caixas de acrílico. Marcia também exibe pinturas, desenhos e vídeos. Janaína Torres Galeria. R. Joaquim Antunes, 177, sala 11, Pinheiros, 2367-9195. Inauguração: 4ª (31). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 22/7.

Maristela Cabello

Dentro da programação do 21º Cultura Inglesa Festival, Maristela apresenta ‘57 Belsize Park’. Na mostra, ela aborda a memória ao coletar e expor objetos pessoais abandonados em um apartamento vazio em Londres. Centro Brasileiro Britânico. R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros, 3819-4120. Inauguração: dom. (28). 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/16h). Grátis. Até 18/6.