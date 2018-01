Roberto Carlos inicia temporada em São Paulo

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música

Público e imprensa tinham uma dúvida em 1966: Roberto Carlos conseguiria permanecer no trono em que foi posto como ‘Rei’ depois do estouro de ‘Quero Que Vá Tudo Pro Inferno’? Cinquenta anos depois, a pergunta soa tão anacrônica quanto os aparelhos de televisão valvulados que transmitiam naquela época o programa ‘Jovem Guarda’.

Foto: Claudia Schembri/Div.

O cantor mais popular do País volta à cidade para uma temporada de shows que, pela alta procura de ingressos, vem sendo estendida, com apresentações extras. Pouco importa se o repertório tem poucas alterações em relação a turnês anteriores ou se Roberto não lança um álbum de inéditas há mais de uma década. Para seus súditos, são detalhes pequenos. Afinal, as emoções permanecem.

ONDE: Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. QUANDO: Hoje (24), sáb. (25), 1º, 2, 15, 16, 22, 23, 29 e 30/7, 22h; dom. (26) e 3/7, 19h. QUANTO: R$ 220/R$ 580. Cc.: todos. Cd.: todos.